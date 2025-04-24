В Южной Корее обвинили DeepSeek в передаче данных пользователей без согласия - Reuters

Правоохранительные органы Южной Кореи заявили, что китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek передал информацию о пользователях и запросы без разрешения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Комиссия по защите персональных данных Республики Корея отметила, что компания Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co Ltd не получила согласия пользователей при передаче персональной информации ряду компаний в Китае и Соединенных Штатах во время своего запуска в Южной Корее.

На запрос журналистов в компании DeepSeek не ответили.

Напомним

В феврале 2025 года правительство Южной Кореи обнаружило утечку данных через китайскую AI-компанию Deepseek в Bytedance – владельцу TikTok.

В ответ на обвинения Deepseek признала определенные недостатки в соблюдении законов о защите данных в Южной Корее и заявила о готовности к сотрудничеству с местными регуляторами.

США могут запретить китайскую AI-лабораторию DeepSeek - NYT