США могут запретить китайскую AI-лабораторию DeepSeek - NYT
Киев • УНН
Белый дом рассматривает ограничения для DeepSeek, включая полный запрет. Расследование в Конгрессе США изучает возможную передачу Nvidia чипов DeepSeek, что может быть нарушением законодательства.
В Белом доме рассматривают возможность ограничений для китайской AI-лаборатории DeepSeek вплоть до полного ее запрета на территории США. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Администрация президента США рассматривает новые ограничения для китайской AI-лаборатории DeepSeek, которые ограничат ее возможности покупать чипы искусственного интеллекта Nvidia, а также потенциально запретят американцам пользоваться китайским чат-ботом. Эти ограничения являются частью действий администрации Трампа по конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта.
Также комитет Палаты представителей США по вопросам компартии Китая впервые в истории Конгресса начал расследование деятельности Nvidia. Цель расследования – выяснить, предоставляла ли компания китайскому стартапу критически важные чипы для разработки ИИ, что является нарушением законодательства США. В расследовании сообщается, что DeepSeek могла получить 60 000 чипов Nvidia: часть из них могли ввезти в Китай через посредников в Сингапуре.
В ответ Nvidia заявила, что неуклонно соблюдает правила экспортного контроля США и не занимается поставками чипов в Китай.
Напомним
Правительство Южной Кореи обнаружило утечку данных через китайскую AI-компанию Deepseek компании Bytedance, которая является владельцем TikTok.