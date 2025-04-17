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США можуть заборонити китайську AI-лабораторію DeepSeek - NYT

Київ • УНН

 • 4398 перегляди

Білий дім розглядає обмеження для DeepSeek, включно з повною забороною. Розслідування в Конгресі США вивчає можливу передачу Nvidia чипів DeepSeek, що може бути порушенням законодавства.

США можуть заборонити китайську AI-лабораторію DeepSeek - NYT

У Білому домі розглядають можливість обмежень для китайської AI-лабораторії DeepSeek аж до повної її заборони на території США. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Адміністрація президента США розглядає нові обмеження для китайської AI-лабораторії DeepSeek, які обмежать її можливості купувати чіпи штучного інтелекту Nvidia, а також потенційно заборонять американцям користуватися китайським чат-ботом. Ці обмеження є частиною дій адміністрації Трампа щодо конкуренції з Китаєм у сфері штучного інтелекту.

Також комітет Палати представників США з питань компартії Китаю вперше в історії Конгресу розпочав розслідування діяльності Nvidia. Мета розслідування – з’ясувати, чи надавала компанія китайському стартапу критично важливі чипи для розробки ШІ, що є порушенням законодавства США. У розслідуванні повідомляється, що DeepSeek могла отримати 60 000 чипів Nvidia: частину з них могли ввезти в Китай через посередників в Сінгапурі.

У відповідь Nvidia заявила, що неухильно дотримується правил експортного контролю США і не займається постачанням чипів до Китаю.

Нагадаємо

Уряд Південної Кореї виявив витік даних через китайську AI-компанію Deepseek до компанії Bytedance, яка є власником TikTok.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Білий дім
Дональд Трамп
Сінгапур
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