В Финляндии полиция начала расследование против Google из-за вырубки леса под дата-центры

Полиция Финляндии начала уголовное расследование против Tuike Finland Oy, дочерней компании Google, из-за вырубки леса под дата-центры. Об этом сообщает полиция Финляндии, передает УНН.

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На этой неделе было начато уголовное расследование на основании запроса о проведении расследования от Агентства по вопросам лицензирования и надзора. Дело расследуется по статье "загрязнение окружающей среды". В управление полиции города Оулу поступило пять запросов о проведении расследования, связанных с проектом строительства центра обработки данных в Мухосе, и все они рассматриваются в рамках одного уголовного расследования - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье "загрязнение окружающей среды", которая также охватывает возможные менее тяжкие составы преступлений, связанные с этим делом. Другие возможные составы преступлений будут уточнены позднее в ходе предварительного расследования.

По предварительным данным, в процессе дренажа и управления водными ресурсами на строительной площадке проекта центра обработки данных компании Tuike Finland Oy были выявлены неясности и недостатки. В ходе предварительного расследования, среди прочего, выясняются обстоятельства, связанные с указанными вопросами.

Учитывая масштаб дела, предполагается, что предварительное расследование продлится долго, и его планируется завершить в течение 2027 года.

Напомним

Google обязали временно приостановить работы на двух площадках для строительства центров обработки данных в Финляндии, поскольку компания не провела необходимую оценку воздействия на окружающую среду.