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Financial Times

Серия REDMI Note 17 в Украине: до трех дней автономности, качество REDMI Titan и первый Pro Max

Киев • УНН

 • 4166 просмотра

Продажи четырёх моделей REDMI Note 17 в Украине стартуют 16 сентября 2026 года на Алло. Цены — от 9 999 грн.

Серия REDMI Note 17 в Украине: до трех дней автономности, качество REDMI Titan и первый Pro Max

Алло открывает продажу всей серии REDMI Note 17 — REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17. Новое поколение сделано по концепции Built for Years: не максимум характеристик в день покупки, а смартфон, рассчитанный на несколько лет ежедневного пользования. Возглавляет линейку первый в истории серии Pro Max. Серия REDMI Note уже перешагнула отметку 500 млн поставленных смартфонов в мире и продолжает свой главный принцип — делать премиальные возможности доступнее. Старт продаж в Украине — 16 сентября 2026 года на маркетплейсе Алло.

Качество REDMI Titan: защита, проверенная падениями и водой

REDMI Note 17 Pro Max 5G и REDMI Note 17 Pro 5G стали первыми в индустрии смартфонами с 5-звездочной сертификацией TÜV SÜD.

Особенности защиты моделей линейки:

  • падение — тесты с высоты до 3 м на гранитную поверхность;
    • вода — погружение на глубину 2 м продолжительностью до 72 часов, защита IP66/IP68;
      • экран — стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

        В быту это закрывает привычные сценарии: смартфон соскользнул со стола, попал под дождь, им пользуются мокрыми руками или достают из кармана на ходу. Именно повреждение корпуса и контакт с водой Xiaomi называет среди главных причин, по которым устройства меняют раньше, чем они отработают свой ресурс.

        Батарея, которой хватает на три дня

        Особенности батареи линейки:

        • REDMI Note 17 Pro Max 5G — 9210 мА·ч, самая большая батарея среди смартфонов Xiaomi, представленных в Европе. По данным производителя, одного заряда хватает до трех дней. Благодаря поддержке гиперзарядки 100 Вт зарядка в течение 20 минут дает запас энергии на полный день, а еще есть поддержка реверсивной зарядки до 27 Вт.
          • REDMI Note 17 Pro 5G — 8340 мА·ч и гиперзарядка 67 Вт.
            • REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 — по 7700 мА·ч и турбозарядка 45 Вт.

              По результатам внутренних тестов Xiaomi, батарея сохраняет более 80% своей начальной емкости после периода, эквивалентного более чем шести годам типичного пользования. Автономность не должна заметно просесть уже на второй год — а это именно тот момент, когда смартфон обычно начинают рассматривать на замену.

              1.5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 и AI от Google

              Обе Pro-модели получили 6.83-дюймовые дисплеи с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 3500 нит — изображение остается читаемым даже на улице в солнечный день. REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 имеют еще большие экраны — 6.99 дюйма.

              REDMI Note 17 Pro Max 5G работает на Snapdragon 6 Gen 5: это запас под требовательные игры, 4K-контент и активную многозадачность, плюс усиление громкости до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G ориентирован на плавную работу в повседневных задачах.

              Google Gemini и "Обвести и найти" с Google доступны во всей серии — найти информацию об объекте на экране можно без переходов между приложениями. Pro Max дополнительно поддерживает Xiaomi HyperAI для рабочих и творческих задач.

              Фото и видео: меньше настроек, больше результата

              Камеры серии настроены на естественную передачу повседневных сюжетов и портретов. REDMI Note 17 Pro Max 5G делает акцент на реалистичных оттенках кожи, деталях лица и цветах при разном освещении.

              Все модели поддерживают одновременную запись видео с двух камер, Pro Max — еще и 4K с частотой 30 кадр/с. Обе Pro-модели получили профессиональный режим видео, поддержку Live Moment и AI Creativity Assistant: убрать лишний объект или блик либо улучшить портрет можно в смартфоне без отдельных программ.

              Pro или Pro Max: кому какая модель

              • REDMI Note 17 Pro 5G — универсальный вариант. Усиленная конструкция, 8340 мА·ч, быстрая зарядка и современные возможности для повседневных задач. Для тех, кому нужен надежный смартфон на каждый день с оптимальным соотношением возможностей и цены.
                • REDMI Note 17 Pro Max 5G — модель с максимальной комплектацией в серии. Самая большая батарея, гиперзарядка 100 Вт, Snapdragon 6 Gen 5, Xiaomi HyperAI и расширенные возможности для работы с фото и видео. Вариант для тех, кто много путешествует, снимает и монтирует контент, держит открытыми навигацию и несколько приложений одновременно и нагружает смартфон в течение дня.

                  Где купить

                  Вся серия REDMI Note 17 доступна на маркетплейсе Алло с 16 сентября 2026 года — все четыре модели в разных цветах и с разными конфигурациями памяти. Акционные цены стартуют от 9 999 грн, максимальная выгода — до 3 000 грн в зависимости от модели.

                  Алло — маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины. Выбирайте REDMI Note 17 Pro 5G или REDMI Note 17 Pro Max 5G под свой сценарий — и получите смартфон, рассчитанный на годы активного использования.

                  Лилия Подоляк

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