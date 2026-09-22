ИИ может нанести детям больший вред, чем соцсети, — экс-руководитель Google по вопросам безопасности назвал причины

На этой неделе основатель подразделения по вопросам доверия и безопасности (trust and safety) компании Google (принадлежит Alphabet) призвал замедлить разработку искусственного интеллекта. Он предупредил, что технологическая отрасль повторяет ошибки эпохи социальных сетей, что может причинить детям ещё больший вред, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Компании, владеющие социальными сетями, выплачивают огромные суммы и сталкиваются с тысячами исков из-за обвинений в причинении вреда юным пользователям, в то время как правительства разных стран работают над ограничением доступа несовершеннолетних к этим платформам.

В прошлом году агентство Reuters опубликовало эксклюзивную информацию о внутреннем документе с политикой компании Meta, в котором отмечалось, что её чат-боты могут "вступать с ребёнком в разговоры романтического или чувственного характера"; это привело к расследованию со стороны Конгресса США. Несмотря на это, законодательное регулирование по-прежнему не успевает за стремительными темпами развития искусственного интеллекта.

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"Мы оказались в ужасной ситуации с точки зрения влияния искусственного интеллекта на детей, — заявил Reuters Том Сигел, бывший вице-президент Google по вопросам доверия и безопасности. — Мысль о том, что отрасль самостоятельно решит эту проблему без посторонней помощи, нереалистична".

Опасения Сигела отражают всё большую тревогу среди некоторых представителей технологической индустрии и учёных: они считают, что искусственный интеллект представляет для детей более серьёзную угрозу, чем социальные сети, особенно в условиях, когда компании соревнуются во внедрении всё более совершенных функций в чат-боты, которыми ежедневно пользуются миллионы молодых людей.

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