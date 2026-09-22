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ШІ може завдати дітям більшої шкоди, ніж соцмережі - екскерівник Google із питань безпеки назвав причини

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Том Сігел попередив, що ШІ може зашкодити дітям більше за соцмережі. Він закликав посилити зовнішній контроль над галуззю.

ШІ може завдати дітям більшої шкоди, ніж соцмережі - екскерівник Google із питань безпеки назвав причини

Цього тижня засновник підрозділу з питань довіри та безпеки (trust and safety) компанії Google (що належить Alphabet) закликав уповільнити розробку штучного інтелекту. Він попередив, що технологічна галузь повторює помилки епохи соціальних мереж, що може завдати дітям ще більшої шкоди, передає УНН із посиланням на Reuters.

Компанії, що володіють соціальними мережами, сплачують величезні суми та стикаються з тисячами позовів через звинувачення у завданні шкоди юним користувачам, тоді як уряди різних країн працюють над обмеженням доступу неповнолітніх до цих платформ.

Минулого року агентство Reuters оприлюднило ексклюзивну інформацію про внутрішній документ із політикою компанії Meta, в якому зазначалося, що її чат-боти можуть "вступати з дитиною в розмови романтичного або чуттєвого характеру"; це призвело до розслідування з боку Конгресу США. Попри це, законодавче регулювання досі не встигає за стрімкими темпами розвитку штучного інтелекту.

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"Ми опинилися в жахливій ситуації з огляду на вплив штучного інтелекту на дітей, — заявив Reuters Том Сігел, колишній віцепрезидент Google із питань довіри та безпеки. — Думка про те, що галузь самостійно розв’яже цю проблему без сторонньої допомоги, є нереалістичною".

Побоювання Сігела відображають дедалі більшу тривогу серед деяких представників технологічної індустрії та науковців: вони вважають, що штучний інтелект становить для дітей серйознішу загрозу, ніж соціальні мережі, особливо в умовах, коли компанії змагаються у впровадженні дедалі досконаліших функцій у чат-боти, якими щодня користуються мільйони молодих людей.

ШІ від Google самостійно проник у три зовнішні системи, помилково вважаючи їх тестовими19.09.26, 10:45 • 3746 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Alphabet
Конгрес США
Reuters
Google