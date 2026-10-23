Трамп попросил Google переименовать Атлантический океан в «Океан Трампа», но получил отказ

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к генеральному директору Google Сундару Пичаи с предложением переименовать Атлантический океан в «Океан Трампа» в Google Maps. Однако руководитель компании, по словам американского лидера, отказался поддержать эту идею. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине 21 октября Трамп рассказал, что лично обсуждал с Пичаи возможность изменения названия океана.

По словам президента, руководитель Google объяснил, что океаны охватывают территории многих государств, поэтому компания не может просто изменить их названия на картах.

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После разговора с руководителем Google американский президент предположил, что откажется от своего предложения и оставит Атлантическому океану нынешнее название.

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В то же время Трамп не впервые выступает с подобными инициативами. Ранее он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а в августе 2026 года распорядился называть озеро Онтарио «Озером Америки».

Google Maps уже отображает эти изменения для пользователей в США. Однако предложение относительно Атлантического океана, по словам самого Трампа, поддержки не получило.

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