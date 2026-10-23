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Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Трамп запропонував Google назвати Атлантичний океан «Океаном Трампа». Сундар Пічаї відмовив, пославшись на території багатьох держав.

Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до генерального директора Google Сундара Пічаї з пропозицією перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа" у Google Maps. Однак керівник компанії, за словами американського лідера, відмовився підтримати цю ідею. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Під час виступу перед прихильниками у Південній Кароліні 21 жовтня Трамп розповів, що особисто обговорював із Пічаї можливість зміни назви океану.

За словами президента, керівник Google пояснив, що океани охоплюють території багатьох держав, тому компанія не може просто змінити їхні назви на картах.

Трамп уже перейменовував географічні об'єкти

Після розмови з керівником Google американський президент припустив, що відмовиться від своєї пропозиції та залишить Атлантичному океану нинішню назву.

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Водночас Трамп не вперше виступає з подібними ініціативами. Раніше він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську, а в серпні 2026 року розпорядився називати озеро Онтаріо "Озером Америки".

Google Maps уже відображає ці зміни для користувачів у США. Однак пропозиція щодо Атлантичного океану, за словами самого Трампа, підтримки не отримала.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвітУНН Lite
Сундар Пічаї
The Guardian
Південна Кароліна
Дональд Трамп
Google