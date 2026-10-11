"Океан Трампа" або "Океан Америк" - Трамп до завершення каденції хоче перейменувати океан

Дональд Трамп

Слідом за указами про зміну назв озера Онтаріо та Мексиканської затоки президент США Дональд Трамп висловив ідею про перейменування ще кількох водойм, у тому числі якогось океану, передає УНН із посиланням на DW.

"У нас вже є затока. У нас є прекрасне озеро. А тепер хтось сказав: вам потрібна річка. Нам потрібна річка. Нам потрібен океан", - заявив він на передвиборчому мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі.

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Звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан.

"Ми назвемо його "Океан Трампа" або "Океан Америк", - заявив він під сміх та оплески. - Думаю, перш ніж я піду, у нас має з'явитися свій океан. І нам потрібна велика річка".

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Додамо

Крім того, президент США Дональд Трамп, за поширеною цитатою, заявив, що може говорити навіть найбезглуздіші речі й однаково отримувати оплески від аудиторії. Його слова привернули увагу до характерної манери спілкування американського лідера, який неодноразово опинявся в центрі суперечок через свої висловлювання.

Нагадаємо

У січні 2025 року з ініціативи Трампа в США перейменували Мексиканську затоку на Американську, а горам Деналі на Алясці повернули стару назву - Мак-Кінлі. Перше рішення розкритикували в Мексиці, зазначивши, що попередня назва використовувалася багато століть. У серпні 2026 року Трамп підписав указ про зміну назви озера Онтаріо на кордоні США та Канади на "озеро Америка". Прем'єр-міністр Канади Марк Карні також розкритикував цей крок, нагадавши, що назві Онтаріо вже понад 400 років.

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