"Я можу говорити найдурніші речі, а ви аплодуєте": Трамп здивував заявою про власні виступи
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що аудиторія аплодує йому навіть за найбезглуздіші слова. Його манера виступів часто викликає суперечки.
Президент США Дональд Трамп, за поширеною цитатою, заявив, що може говорити навіть найбезглуздіші речі й однаково отримувати оплески від аудиторії. Його слова привернули увагу до характерної манери спілкування американського лідера, який неодноразово опинявся в центрі суперечок через свої висловлювання, пише УНН.
Деталі
Це дивовижно. Я можу казати найдурніші речі, а ви аплодуєте
Американський президент відомий імпровізаціями під час публічних виступів, різкими висловлюваннями на адресу політичних опонентів та несподіваними відступами від основної теми промов. Деякі його заяви ставали предметом критики, перевірок фактів і широких обговорень у медіа.
Не вперше слова Трампа викликають суперечки
Зокрема, раніше Трамп припускав можливість використання дезінфекційних засобів усередині організму під час обговорення лікування COVID-19. Ця заява викликала гостру реакцію медичних фахівців, які наголошували на небезпеці таких дій.
Також американський лідер неодноразово робив суперечливі заяви щодо міжнародної політики, міграції та своїх політичних опонентів. Його висловлювання регулярно стають темою журналістських перевірок, а прихильники та критики по-різному оцінюють його манеру публічного спілкування.
Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику Зеленського10.10.26, 03:17 • 21458 переглядiв