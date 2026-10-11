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"Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете": Трамп удивил заявлением о собственных выступлениях

Киев • УНН

 • 13469 просмотра

Дональд Трамп заявил, что аудитория аплодирует ему даже за самые бессмысленные слова. Его манера выступлений часто вызывает споры.

"Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете": Трамп удивил заявлением о собственных выступлениях

Президент США Дональд Трамп, согласно широко распространённой цитате, заявил, что может говорить даже самые нелепые вещи и всё равно получать аплодисменты аудитории. Его слова привлекли внимание к характерной манере общения американского лидера, который неоднократно оказывался в центре споров из-за своих высказываний, пишет УНН.

Детали

Это удивительно. Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете

– заявил Трамп во время выступления.

Американский президент известен импровизациями во время публичных выступлений, резкими высказываниями в адрес политических оппонентов и неожиданными отступлениями от основной темы речей. Некоторые его заявления становились предметом критики, проверок фактов и широких обсуждений в СМИ.

Не впервые слова Трампа вызывают споры

В частности, ранее Трамп предполагал возможность использования дезинфицирующих средств внутри организма во время обсуждения лечения COVID-19. Это заявление вызвало острую реакцию медицинских специалистов, которые подчёркивали опасность таких действий.

Также американский лидер неоднократно делал противоречивые заявления относительно международной политики, миграции и своих политических оппонентов. Его высказывания регулярно становятся темой журналистских проверок, а сторонники и критики по-разному оценивают его манеру публичного общения.

Трамп поблагодарил Путина за соглашение о поставках дизельного топлива и проигнорировал критику Зеленского10.10.26, 03:17 • 21564 просмотра

Степан Гафтко

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Соединённые Штаты