"Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете": Трамп удивил заявлением о собственных выступлениях
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что аудитория аплодирует ему даже за самые бессмысленные слова. Его манера выступлений часто вызывает споры.
Президент США Дональд Трамп, согласно широко распространённой цитате, заявил, что может говорить даже самые нелепые вещи и всё равно получать аплодисменты аудитории. Его слова привлекли внимание к характерной манере общения американского лидера, который неоднократно оказывался в центре споров из-за своих высказываний, пишет УНН.
Детали
Это удивительно. Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете
Американский президент известен импровизациями во время публичных выступлений, резкими высказываниями в адрес политических оппонентов и неожиданными отступлениями от основной темы речей. Некоторые его заявления становились предметом критики, проверок фактов и широких обсуждений в СМИ.
Не впервые слова Трампа вызывают споры
В частности, ранее Трамп предполагал возможность использования дезинфицирующих средств внутри организма во время обсуждения лечения COVID-19. Это заявление вызвало острую реакцию медицинских специалистов, которые подчёркивали опасность таких действий.
Также американский лидер неоднократно делал противоречивые заявления относительно международной политики, миграции и своих политических оппонентов. Его высказывания регулярно становятся темой журналистских проверок, а сторонники и критики по-разному оценивают его манеру публичного общения.
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