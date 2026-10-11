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The New York Times
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"Океан Трампа" или "Океан Америк" — Трамп до окончания срока хочет переименовать океан

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Дональд Трамп заявил об идее переименовать Атлантический или Тихий океан в "Океан Трампа" или "Океан Америк". Ранее он инициировал изменение названий залива и озера.

"Океан Трампа" или "Океан Америк" — Трамп до окончания срока хочет переименовать океан
Дональд Трамп

Вслед за указами о переименовании озера Онтарио и Мексиканского залива президент США Дональд Трамп высказал идею о переименовании ещё нескольких водоёмов, в том числе какого-то океана, передаёт УНН со ссылкой на DW.

"У нас уже есть залив. У нас есть прекрасное озеро. А теперь кто-то сказал: вам нужна река. Нам нужна река. Нам нужен океан", — заявил он на предвыборном митинге в Кларксвилле, штат Теннесси.

Карни отверг переименование Трампом озера Онтарио в озеро Америка28.08.26, 12:52 • 4313 просмотров

Обращаясь к своим сторонникам, Дональд Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан.

"Мы назовём его \"Океан Трампа\" или \"Океан Америк\", — заявил он под смех и аплодисменты. — Думаю, прежде чем я уйду, у нас должен появиться собственный океан. И нам нужна большая река".

Google пошёл на уступки Трампу и переименовал озеро Онтарио в «Озеро Америка»31.08.26, 05:38 • 18833 просмотра

Добавим

Кроме того, президент США Дональд Трамп, согласно распространённой цитате, заявил, что может говорить даже самые нелепые вещи и всё равно получать аплодисменты от аудитории. Его слова привлекли внимание к характерной манере общения американского лидера, который неоднократно оказывался в центре споров из-за своих высказываний.

Напомним

В январе 2025 года по инициативе Трампа в США Мексиканский залив переименовали в Американский, а горам Денали на Аляске вернули старое название — Мак-Кинли. Первое решение раскритиковали в Мексике, отметив, что прежнее название использовалось много веков. В августе 2026 года Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе США и Канады в "озеро Америка". Премьер-министр Канады Марк Карни также раскритиковал этот шаг, напомнив, что названию Онтарио уже более 400 лет.

Трамп лично попросил Apple переименовать озеро Онтарио в «Озеро Америка» — Reuters01.09.26, 06:33 • 7092 просмотра

Антонина Туманова

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