"Океан Трампа" или "Океан Америк" — Трамп до окончания срока хочет переименовать океан

Дональд Трамп

Вслед за указами о переименовании озера Онтарио и Мексиканского залива президент США Дональд Трамп высказал идею о переименовании ещё нескольких водоёмов, в том числе какого-то океана, передаёт УНН со ссылкой на DW.

"У нас уже есть залив. У нас есть прекрасное озеро. А теперь кто-то сказал: вам нужна река. Нам нужна река. Нам нужен океан", — заявил он на предвыборном митинге в Кларксвилле, штат Теннесси.

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Обращаясь к своим сторонникам, Дональд Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан.

"Мы назовём его \"Океан Трампа\" или \"Океан Америк\", — заявил он под смех и аплодисменты. — Думаю, прежде чем я уйду, у нас должен появиться собственный океан. И нам нужна большая река".

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Добавим

Кроме того, президент США Дональд Трамп, согласно распространённой цитате, заявил, что может говорить даже самые нелепые вещи и всё равно получать аплодисменты от аудитории. Его слова привлекли внимание к характерной манере общения американского лидера, который неоднократно оказывался в центре споров из-за своих высказываний.

Напомним

В январе 2025 года по инициативе Трампа в США Мексиканский залив переименовали в Американский, а горам Денали на Аляске вернули старое название — Мак-Кинли. Первое решение раскритиковали в Мексике, отметив, что прежнее название использовалось много веков. В августе 2026 года Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе США и Канады в "озеро Америка". Премьер-министр Канады Марк Карни также раскритиковал этот шаг, напомнив, что названию Онтарио уже более 400 лет.

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