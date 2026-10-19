Трамп хоче перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку"

$44.860.0250.500.19
ukenru
18:19 • 10175 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
17:27 • 16438 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня
16:25 • 16192 перегляди
Частина України 20 жовтня житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
15:28 • 17656 перегляди
Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня
15:09 • 18088 перегляди
"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фотоPhoto
14:30 • 15457 перегляди
Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України - Зеленський
19 жовтня, 13:58 • 13580 перегляди
ЄС не скасує жодні санкції проти рф до припинення росією війни - Єврокомісія
19 жовтня, 13:25 • 13653 перегляди
28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський
19 жовтня, 12:59 • 13546 перегляди
На Донеччині з 1 листопада запровадять довгу комендантську годину - скільки триватиме та чи будуть винятки
19 жовтня, 12:22 • 14674 перегляди
ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4м/с
87%
759мм
Популярнi новини
Поліція Дубая поповнила свій автопарк Lamborghini19 жовтня, 12:03 • 14067 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної19 жовтня, 12:11 • 25325 перегляди
Маск обіцяє передати частку своєї компанії SpaceX "кожній дитині в Америці" - яка вартість обіцянки19 жовтня, 12:50 • 12391 перегляди
У Німеччині знайшли амулет із молитвою до Ісуса, який може змінити уявлення про раннє християнство15:19 • 11707 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки16:33 • 7818 перегляди
Публікації
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня17:27 • 16447 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної19 жовтня, 12:11 • 25480 перегляди
Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес
Ексклюзив
19 жовтня, 11:26 • 30118 перегляди
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд19 жовтня, 10:00 • 37012 перегляди
Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?
Ексклюзив
19 жовтня, 09:26 • 33106 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еді Рама
Лев XIV
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Харківська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів20:02 • 48 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду17:50 • 3932 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto16:45 • 6726 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки16:33 • 8042 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo16:10 • 7884 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The Guardian
Соціальна мережа
Starlink

Трамп хоче перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку"

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Дональд Трамп заявив, що нова назва підвищить престиж штату, вартість житла та доходи мешканців. Він також згадав вибори.

Трамп хоче перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку"
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку", передає УНН із посиланням на соцмережі американського лідера.

Деталі

За словами президента США, нова назва штату на честь країни "підвищить його цінність та престиж, а також вартість житла та доходи" мешканців.

"Нью-Мексико має негайно змінити назву на Нову Америку. Ми не Мексика, ми Сполучені Штати Америки! Ця назва значно підвищила б цінність та престиж штату! Вартість житла і доходи зросли б, а ви б ще більше пишалися, віддаючи честь нашому прекрасному американському прапору! Можливо навіть нечесні вибори, якими відомий Нью-Мексико, знову стали б чесними!" - написав Трамп.

"Океан Трампа" або "Океан Америк" - Трамп до завершення каденції хоче перейменувати океан11.10.26, 14:39 • 6122 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Нью-Мексико
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки