Трамп хоче перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку"

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на "Нову Америку", передає УНН із посиланням на соцмережі американського лідера.

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За словами президента США, нова назва штату на честь країни "підвищить його цінність та престиж, а також вартість житла та доходи" мешканців.

"Нью-Мексико має негайно змінити назву на Нову Америку. Ми не Мексика, ми Сполучені Штати Америки! Ця назва значно підвищила б цінність та престиж штату! Вартість житла і доходи зросли б, а ви б ще більше пишалися, віддаючи честь нашому прекрасному американському прапору! Можливо навіть нечесні вибори, якими відомий Нью-Мексико, знову стали б чесними!" - написав Трамп.

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