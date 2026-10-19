Трамп хочет переименовать штат Нью-Мексико в "Новую Америку"

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку», передает УНН со ссылкой на соцсети американского лидера.

Детали

По словам президента США, новое название штата в честь страны «повысит его ценность и престиж, а также стоимость жилья и доходы» жителей.

«Нью-Мексико должен немедленно изменить название на Новую Америку. Мы не Мексика, мы Соединенные Штаты Америки! Это название значительно повысило бы ценность и престиж штата! Стоимость жилья и доходы выросли бы, а вы бы еще больше гордились, отдавая честь нашему прекрасному американскому флагу! Возможно, даже нечестные выборы, которыми известен Нью-Мексико, снова стали бы честными!» — написал Трамп.

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