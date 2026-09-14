ЕС планирует предложить запретить использование социальных сетей и чат-ботов с ИИ детьми младше 15 лет

Европейский союз планирует предложить запретить лицам младше 15 лет доступ к социальным сетям, платформам для обмена видео, чат-ботам с искусственным интеллектом и онлайн-играм. Это самый масштабный на сегодняшний день план защиты детей от опасностей в интернете, как свидетельствует документ Европейской комиссии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во всем мире растет обеспокоенность относительно влияния на здоровье и безопасность детей таких крупных платформ, как Facebook и Instagram (принадлежат Meta), TikTok, YouTube (принадлежит Google) и ChatGPT.

Это предложение ЕС является частью инициативы "EU Kids Act" ("Закон ЕС о детях"), которую в четверг представят президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен. Некоторые подробности могут быть озвучены уже в среду во время выступления фон дер Ляйен с речью "О состоянии Союза", посвященной будущей политике ЕС.

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"Подход Союза должен позволить несовершеннолетним пользоваться огромным потенциалом цифровых услуг, одновременно защищая их от злоупотреблений и эксплуатации. Необходимо ограничить доступ технологических компаний к нашим детям, а не наоборот", — говорится в документе.

Предложение Комиссии, которое также распространяется на платформы для видеоигр, предусматривает постепенный доступ к различным сервисам в зависимости от возраста, а обязательства, которые будут возлагаться на компании, будут зависеть от типа услуги и возраста детей.

В Комиссии отказались от комментариев.