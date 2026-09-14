ЄС планує запропонувати заборону на використання соцмереж та чат-ботів з ШІ для дітей до 15 років

$44.550.0051.640.13
ukenru
17:48 • 17205 перегляди
Ситуація з державними фінансами близька до критичної - Корецький
17:09 • 20121 перегляди
Енергетичне перемир’я між Україною та рф на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає — FT
16:35 • 15480 перегляди
ЄС продовжив дію санкцій проти росії, але лише на сім днів - ЗМІ
16:22 • 14271 перегляди
Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський
16:13 • 19380 перегляди
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог
15:27 • 13543 перегляди
Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики, росія погодилася вчинити так само - Трамп
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 24667 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 10:10 • 36927 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
14 вересня, 06:58 • 27373 перегляди
Зараз перебуваю у закордонному відрядженні: Кравченко підтвердив виїзд з України
14 вересня, 06:05 • 23834 перегляди
Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
65%
749мм
Популярнi новини
ЄС не вдалося узгодити продовження санкцій проти рф за день до завершення терміну їхньої дії14 вересня, 10:28 • 5260 перегляди
Партія канцлера Мерца перемогла на місцевих виборах у Нижній Саксонії14 вересня, 11:18 • 13371 перегляди
Прорахована ескалація з боку путіна, щоб посіяти страх у Європі - Пісторіус про атаку на поїзд біля польського кордону14 вересня, 12:19 • 4594 перегляди
Помер директор медичного центру Ігор Ільїн, в якого нещодавно стріляли у Києві15:16 • 9528 перегляди
Частина лівого берега Києва залишилася без світла, зупинилося метро - соцмережіVideo17:15 • 7516 перегляди
Публікації
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог16:13 • 19377 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 24664 перегляди
День танкових військ ЗСУ: історія свята PhotoVideo14 вересня, 10:12 • 34293 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
14 вересня, 10:10 • 36925 перегляди
“путін має зрозуміти, що ця війна дурна”: Борис Джонсон заявив, що Україна має продовжити тиск на рф13 вересня, 09:03 • 65401 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Мар'яна Безугла
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Українські полярники показали, як пінгвіни "літають"Video12 вересня, 23:57 • 51242 перегляди
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12 вересня, 12:30 • 56401 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт12 вересня, 10:44 • 54445 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 57158 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 65774 перегляди
Актуальне
Truth Social
Соціальна мережа
Financial Times
The Guardian
Опалення

ЄС планує запропонувати заборону на використання соцмереж та чат-ботів з ШІ для дітей до 15 років

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Єврокомісія пропонує обмежити доступ дітей до 15 років до соцмереж, чат-ботів, відеоплатформ і онлайн-ігор. План представлять у межах EU Kids Act.

ЄС планує запропонувати заборону на використання соцмереж та чат-ботів з ШІ для дітей до 15 років

Європейський Союз планує запропонувати заборону на доступ до соціальних мереж, платформ для обміну відео, чат-ботів зі штучним інтелектом та онлайн-ігор для осіб віком до 15 років. Це наймасштабніший на сьогодні план захисту дітей від небезпек в інтернеті, як свідчить документ Європейської комісії, передає УНН із посиланням на Reuters.

У всьому світі зростає занепокоєння щодо впливу на здоров’я та безпеку дітей таких великих платформ, як Facebook та Instagram (належать Meta), TikTok, YouTube (належить Google) і ChatGPT.

Ця пропозиція ЄС є частиною ініціативи "EU Kids Act" ("Закон ЄС про дітей"), яку в четвер представлять президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен. Деякі подробиці можуть бути озвучені вже в середу під час виступу фон дер Ляєн із промовою "Про стан Союзу", присвяченою майбутній політиці ЄС.

У Франції заблокували законопроєкт про заборону соцмереж для дітей14.08.26, 22:25 • 8282 перегляди

"Підхід Союзу має дозволити неповнолітнім користуватися величезним потенціалом цифрових послуг, водночас захищаючи їх від зловживань та експлуатації. Необхідно обмежити доступ технологічних компаній до наших дітей, а не навпаки", — йдеться в документі.

Пропозиція Комісії, яка також поширюється на платформи для відеоігор, передбачає поступовий доступ до різних сервісів залежно від віку, а зобов’язання, що накладатимуться на компанії, залежатимуть від типу послуги та віку дітей.

У Комісії відмовилися від коментарів.

Антоніна Туманова

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Google