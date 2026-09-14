ЄС планує запропонувати заборону на використання соцмереж та чат-ботів з ШІ для дітей до 15 років

Європейський Союз планує запропонувати заборону на доступ до соціальних мереж, платформ для обміну відео, чат-ботів зі штучним інтелектом та онлайн-ігор для осіб віком до 15 років. Це наймасштабніший на сьогодні план захисту дітей від небезпек в інтернеті, як свідчить документ Європейської комісії, передає УНН із посиланням на Reuters.

У всьому світі зростає занепокоєння щодо впливу на здоров’я та безпеку дітей таких великих платформ, як Facebook та Instagram (належать Meta), TikTok, YouTube (належить Google) і ChatGPT.

Ця пропозиція ЄС є частиною ініціативи "EU Kids Act" ("Закон ЄС про дітей"), яку в четвер представлять президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен. Деякі подробиці можуть бути озвучені вже в середу під час виступу фон дер Ляєн із промовою "Про стан Союзу", присвяченою майбутній політиці ЄС.

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"Підхід Союзу має дозволити неповнолітнім користуватися величезним потенціалом цифрових послуг, водночас захищаючи їх від зловживань та експлуатації. Необхідно обмежити доступ технологічних компаній до наших дітей, а не навпаки", — йдеться в документі.

Пропозиція Комісії, яка також поширюється на платформи для відеоігор, передбачає поступовий доступ до різних сервісів залежно від віку, а зобов’язання, що накладатимуться на компанії, залежатимуть від типу послуги та віку дітей.

У Комісії відмовилися від коментарів.