ЄС планує запропонувати заборону на використання соцмереж та чат-ботів з ШІ для дітей до 15 років
Київ • УНН
Єврокомісія пропонує обмежити доступ дітей до 15 років до соцмереж, чат-ботів, відеоплатформ і онлайн-ігор. План представлять у межах EU Kids Act.
Європейський Союз планує запропонувати заборону на доступ до соціальних мереж, платформ для обміну відео, чат-ботів зі штучним інтелектом та онлайн-ігор для осіб віком до 15 років. Це наймасштабніший на сьогодні план захисту дітей від небезпек в інтернеті, як свідчить документ Європейської комісії, передає УНН із посиланням на Reuters.
У всьому світі зростає занепокоєння щодо впливу на здоров’я та безпеку дітей таких великих платформ, як Facebook та Instagram (належать Meta), TikTok, YouTube (належить Google) і ChatGPT.
Ця пропозиція ЄС є частиною ініціативи "EU Kids Act" ("Закон ЄС про дітей"), яку в четвер представлять президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен. Деякі подробиці можуть бути озвучені вже в середу під час виступу фон дер Ляєн із промовою "Про стан Союзу", присвяченою майбутній політиці ЄС.
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"Підхід Союзу має дозволити неповнолітнім користуватися величезним потенціалом цифрових послуг, водночас захищаючи їх від зловживань та експлуатації. Необхідно обмежити доступ технологічних компаній до наших дітей, а не навпаки", — йдеться в документі.
Пропозиція Комісії, яка також поширюється на платформи для відеоігор, передбачає поступовий доступ до різних сервісів залежно від віку, а зобов’язання, що накладатимуться на компанії, залежатимуть від типу послуги та віку дітей.
У Комісії відмовилися від коментарів.