Во Франции расследуют случаи скрытой съёмки женщин с помощью "умных" очков

Парижская прокуратура во вторник сообщила о расследовании случаев, когда женщин без их согласия снимали на улице с помощью «умных» очков. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

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В Европе всё чаще звучат призывы принять меры против «извращённых» умных очков, как их называют активисты, после того как в интернете начали появляться видео девушек и женщин, снятых тайком. В Великобритании также появилась петиция с призывом запретить их продажу.

Во Франции ассоциация e-Enfance, которая управляет национальной горячей линией для жертв онлайн-насилия, в начале этого месяца забила тревогу из-за видеозаписей, сделанных с помощью очков с камерами и распространённых в интернете.

Парижская прокуратура во вторник сообщила, что получила «жалобы на нарушения неприкосновенности частной жизни, связанные с использованием умных очков». Прокуроры не уточнили, о каких брендах идёт речь.

Прокуроры обратили внимание на «набирающую обороты тенденцию в социальных сетях, когда женщин снимают на улице с помощью умных очков без их согласия, а видео публикуют в интернете».

Согласно французскому законодательству, такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 45 тысяч евро (51 тысяча долларов).

Прокуроры заявили, что в некоторых случаях также возбуждали расследования по факту сексуального насилия, когда «действия сопровождаются сексуальным контактом без согласия».

Парижская прокуратура сообщила, что её подразделение по борьбе с киберпреступностью «в сентябре протестировало умные очки, чтобы выявить другие правонарушения, связанные с киберпреступностью».

Такие правонарушения могут включать кражу фразы восстановления криптовалютного кошелька, что позволяет преступникам похитить средства.

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Ассоциация e-Enfance сообщила, что по состоянию на 8 сентября получила около 20 обращений от женщин, большинство из которых касались очков Meta.

По данным ассоциации, случаи, о которых сообщали на горячую линию, обычно развивались по схожему сценарию: создатель контента подходит к молодой женщине или девушке в общественном месте и незаметно снимает её с помощью умных очков.

Цель заключается в том, чтобы «спровоцировать реакцию, заставить её почувствовать себя неловко или поставить в неудобное положение», после чего видео распространяют в социальных сетях, преимущественно в TikTok.

В Meta заявили, что приняли ряд мер, чтобы предотвратить вмешательство в работу мигающего светодиода на очках, который должен показывать, когда ведётся запись.

Справочно

С помощью «умных» очков можно делать фотографии, записывать видео, слушать музыку, звонить, переводить текст или взаимодействовать с помощником на основе искусственного интеллекта.

«Умные» очки Meta, разработанные в партнёрстве с производителем Ray-Ban компанией EssilorLuxottica, стали коммерчески успешными. В 2025 году Meta продала семь миллионов пар. Другие компании, в частности Google и Snap, также готовятся выпустить очки с поддержкой ИИ.

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