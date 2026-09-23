Во Франции расследуют случаи скрытой съёмки женщин с помощью "умных" очков

$44.790.0851.330.03
ukenru
07:46 • 416 просмотра
Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растетPhoto
06:00 • 11126 просмотра
россия утром атаковала две АЗС в Киеве, в области затронуты четыре района
04:43 • 17664 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк и сегодня встретится с Рубио: будут говорить о войне в Украине
03:15 • 21590 просмотра
Бельгия получила ещё 3 F-35, что приближает передачу Украине истребителей F-16
02:17 • 21339 просмотра
В Украине создали заграждение «Чагарник», которое за секунду перерезает оптоволокно FPV-дроновPhoto
23 сентября, 01:17 • 18059 просмотра
Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины
23 сентября, 00:56 • 15817 просмотра
Латвия и Эстония введут национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после отмены ограничений ЕС
22 сентября, 23:57 • 15146 просмотра
Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина
22 сентября, 23:14 • 13878 просмотра
Зеленский подвёл итоги разговора с Трампом и рассказал о дальнейших действиях для прекращения войны с РФ
22 сентября, 22:56 • 11923 просмотра
Соглашение США, Гренландии и Дании: что оно предусматривает и как изменит безопасность в Арктике
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
70%
748мм
Популярные новости
Дольф Лундгрен признался, что думал о легальном самоубийстве во время борьбы с раком22 сентября, 22:06 • 19930 просмотра
Принцесса Диана за 2 месяца до смерти пошутила о собственных похоронах22 сентября, 23:06 • 18515 просмотра
Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"23 сентября, 00:06 • 17117 просмотра
Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем23 сентября, 01:05 • 16738 просмотра
Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействиеPhotoVideo04:10 • 14066 просмотра
публикации
Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчиPhoto05:30 • 10153 просмотра
Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции05:15 • 11354 просмотра
Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействиеPhotoVideo04:10 • 14102 просмотра
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен22 сентября, 13:46 • 35829 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет22 сентября, 13:06 • 41142 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным07:19 • 1210 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo05:39 • 5458 просмотра
Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем23 сентября, 01:05 • 16771 просмотра
Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"23 сентября, 00:06 • 17146 просмотра
Принцесса Диана за 2 месяца до смерти пошутила о собственных похоронах22 сентября, 23:06 • 18543 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Шахед-136
FAB-500
FAB-250

Во Франции расследуют случаи скрытой съёмки женщин с помощью "умных" очков

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Прокуратура Парижа расследует съёмку женщин без их согласия и публикацию видео в социальных сетях. За нарушение неприкосновенности частной жизни грозит до двух лет лишения свободы.

Во Франции расследуют случаи скрытой съёмки женщин с помощью "умных" очков

Парижская прокуратура во вторник сообщила о расследовании случаев, когда женщин без их согласия снимали на улице с помощью «умных» очков. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

В Европе всё чаще звучат призывы принять меры против «извращённых» умных очков, как их называют активисты, после того как в интернете начали появляться видео девушек и женщин, снятых тайком. В Великобритании также появилась петиция с призывом запретить их продажу.

Во Франции ассоциация e-Enfance, которая управляет национальной горячей линией для жертв онлайн-насилия, в начале этого месяца забила тревогу из-за видеозаписей, сделанных с помощью очков с камерами и распространённых в интернете.

Парижская прокуратура во вторник сообщила, что получила «жалобы на нарушения неприкосновенности частной жизни, связанные с использованием умных очков». Прокуроры не уточнили, о каких брендах идёт речь.

Прокуроры обратили внимание на «набирающую обороты тенденцию в социальных сетях, когда женщин снимают на улице с помощью умных очков без их согласия, а видео публикуют в интернете».

Согласно французскому законодательству, такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 45 тысяч евро (51 тысяча долларов).

Прокуроры заявили, что в некоторых случаях также возбуждали расследования по факту сексуального насилия, когда «действия сопровождаются сексуальным контактом без согласия».

Парижская прокуратура сообщила, что её подразделение по борьбе с киберпреступностью «в сентябре протестировало умные очки, чтобы выявить другие правонарушения, связанные с киберпреступностью».

Такие правонарушения могут включать кражу фразы восстановления криптовалютного кошелька, что позволяет преступникам похитить средства.

В Ирландии Google оштрафовали на €403 млн за отслеживание геопозиции пользователей21.09.26, 13:52 • 5872 просмотра

Ассоциация e-Enfance сообщила, что по состоянию на 8 сентября получила около 20 обращений от женщин, большинство из которых касались очков Meta.

По данным ассоциации, случаи, о которых сообщали на горячую линию, обычно развивались по схожему сценарию: создатель контента подходит к молодой женщине или девушке в общественном месте и незаметно снимает её с помощью умных очков.

Цель заключается в том, чтобы «спровоцировать реакцию, заставить её почувствовать себя неловко или поставить в неудобное положение», после чего видео распространяют в социальных сетях, преимущественно в TikTok.

В Meta заявили, что приняли ряд мер, чтобы предотвратить вмешательство в работу мигающего светодиода на очках, который должен показывать, когда ведётся запись.

Справочно

С помощью «умных» очков можно делать фотографии, записывать видео, слушать музыку, звонить, переводить текст или взаимодействовать с помощником на основе искусственного интеллекта.

«Умные» очки Meta, разработанные в партнёрстве с производителем Ray-Ban компанией EssilorLuxottica, стали коммерчески успешными. В 2025 году Meta продала семь миллионов пар. Другие компании, в частности Google и Snap, также готовятся выпустить очки с поддержкой ИИ.

Alibaba выпускает умные очки Quark со встроенным ИИ27.11.25, 17:18 • 3648 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Сериал
Париж
Франция
Великобритания
Google