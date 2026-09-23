У Франції розслідують випадки прихованих зйомок жінок за допомогою "розумних" окулярів

$44.710.0351.370.17
ukenru
06:00 • 9942 перегляди
росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
04:43 • 16585 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні
03:15 • 20882 перегляди
Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16
02:17 • 20560 перегляди
В Україні створили загородження "Чагарник", яке за секунду перерізає оптоволокно FPV-дронівPhoto
23 вересня, 01:17 • 17488 перегляди
Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України
23 вересня, 00:56 • 15463 перегляди
Латвія та Естонія запровадять національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після скасування обмежень ЄС
22 вересня, 23:57 • 14874 перегляди
Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на путіна
22 вересня, 23:14 • 13772 перегляди
Зеленський підсумував, про що вдалося поговорити з Трампом і які будуть подальші дії для припинення війни з рф
22 вересня, 22:56 • 11832 перегляди
Угода США, Гренландії та Данії: що вона передбачає і як змінить безпеку в Арктиці
22 вересня, 22:18 • 11526 перегляди
У Якутії горіла Нерюнгринська ГРЕС за 5500 км від кордону УкраїниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
90%
748мм
Популярнi новини
Дольф Лундгрен зізнався, що думав про легальне самогубство під час боротьби з раком22 вересня, 22:06 • 19265 перегляди
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон22 вересня, 23:06 • 17443 перегляди
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 16054 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 15617 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo04:10 • 12791 перегляди
Публікації
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto05:30 • 8956 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції05:15 • 10649 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo04:10 • 13012 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн22 вересня, 13:46 • 35293 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 40561 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Іран
Реклама
УНН Lite
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним07:19 • 312 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo05:39 • 4564 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 15806 перегляди
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 16233 перегляди
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон22 вересня, 23:06 • 17627 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Серіали
Шахед-136
ФАБ-500

У Франції розслідують випадки прихованих зйомок жінок за допомогою "розумних" окулярів

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Прокуратура Парижа розслідує зйомки жінок без згоди та публікацію відео в соцмережах. За порушення приватності загрожує до двох років ув’язнення.

У Франції розслідують випадки прихованих зйомок жінок за допомогою "розумних" окулярів

Паризька прокуратура у вівторок повідомила про розслідування випадків, коли жінок без їхньої згоди знімали на вулиці за допомогою "розумних" окулярів. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

У Європі дедалі частіше лунають заклики вжити заходів проти "збочених" розумних окулярів, як їх називають активісти, після того, як в інтернеті почали з’являтися відео дівчат і жінок, знятих приховано. У Великій Британії також з’явилася петиція із закликом заборонити їх продаж.

У Франції асоціація e-Enfance, яка керує національною гарячою лінією для жертв онлайн-насильства, на початку цього місяця забила на сполох через відео, записані за допомогою окулярів із камерами та поширені в інтернеті.

Паризька прокуратура у вівторок повідомила, що отримала "скарги щодо порушень приватності, пов’язаних із використанням розумних окулярів". Прокурори не уточнили, про які бренди йдеться.

Прокурори звернули увагу на "тенденцію, що набирає обертів у соціальних мережах, коли жінок знімають на вулиці за допомогою розумних окулярів без їхньої згоди, а відео публікують в інтернеті".

За французьким законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до двох років і штрафом у розмірі 45 тисяч євро (51 тисяча доларів).

Прокурори заявили, що в деяких випадках також відкривали розслідування за фактом сексуального насильства, коли "дії супроводжуються сексуальним контактом без згоди".

Паризька прокуратура повідомила, що її підрозділ із боротьби з кіберзлочинністю "у вересні протестував розумні окуляри, щоб виявити інші правопорушення, пов’язані з кіберзлочинністю".

Такі правопорушення можуть включати викрадення фрази відновлення криптовалютного гаманця, що дає злочинцям змогу викрасти кошти.

В Ірландії оштрафували Google на €403 млн через стеження за геопозицією користувачів21.09.26, 13:52 • 5872 перегляди

Асоціація e-Enfance повідомила, що станом на 8 вересня отримала близько 20 звернень від жінок, більшість із яких стосувалися окулярів Meta.

За даними асоціації, випадки, про які повідомляли на гарячу лінію, зазвичай розвивалися за схожим сценарієм: творець контенту підходить до молодої жінки або дівчини в громадському місці та непомітно знімає її за допомогою розумних окулярів.

Мета полягає в тому, щоб "спровокувати реакцію, змусити її почуватись незручно або поставити в незручне становище", після чого відео поширюють у соціальних мережах, переважно в TikTok.

У Meta заявили, що вжили низку заходів, щоб запобігти втручанню в роботу миготливого світлодіода на окулярах, який має показувати, коли ведеться запис.

Довідково

За допомогою "розумних" окулярів можна робити фотографії, записувати відео, слухати музику, телефонувати, перекладати текст або взаємодіяти з помічником на основі штучного інтелекту.

"Розумні" окуляри Meta, розроблені у партнерстві з виробником Ray-Ban компанією EssilorLuxottica, стали комерційно успішними. У 2025 році Meta продала сім мільйонів пар. Інші компанії, зокрема Google і Snap, також готуються випустити окуляри з підтримкою ШІ.

Alibaba випускає розумні окуляри Quark із вбудованим ШІ27.11.25, 17:18 • 3648 переглядiв

Ольга Розгон

КриміналТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Серіали
Париж
Франція
Велика Британія
Google