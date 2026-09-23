У Франції розслідують випадки прихованих зйомок жінок за допомогою "розумних" окулярів

Паризька прокуратура у вівторок повідомила про розслідування випадків, коли жінок без їхньої згоди знімали на вулиці за допомогою "розумних" окулярів. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

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У Європі дедалі частіше лунають заклики вжити заходів проти "збочених" розумних окулярів, як їх називають активісти, після того, як в інтернеті почали з’являтися відео дівчат і жінок, знятих приховано. У Великій Британії також з’явилася петиція із закликом заборонити їх продаж.

У Франції асоціація e-Enfance, яка керує національною гарячою лінією для жертв онлайн-насильства, на початку цього місяця забила на сполох через відео, записані за допомогою окулярів із камерами та поширені в інтернеті.

Паризька прокуратура у вівторок повідомила, що отримала "скарги щодо порушень приватності, пов’язаних із використанням розумних окулярів". Прокурори не уточнили, про які бренди йдеться.

Прокурори звернули увагу на "тенденцію, що набирає обертів у соціальних мережах, коли жінок знімають на вулиці за допомогою розумних окулярів без їхньої згоди, а відео публікують в інтернеті".

За французьким законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до двох років і штрафом у розмірі 45 тисяч євро (51 тисяча доларів).

Прокурори заявили, що в деяких випадках також відкривали розслідування за фактом сексуального насильства, коли "дії супроводжуються сексуальним контактом без згоди".

Паризька прокуратура повідомила, що її підрозділ із боротьби з кіберзлочинністю "у вересні протестував розумні окуляри, щоб виявити інші правопорушення, пов’язані з кіберзлочинністю".

Такі правопорушення можуть включати викрадення фрази відновлення криптовалютного гаманця, що дає злочинцям змогу викрасти кошти.

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Асоціація e-Enfance повідомила, що станом на 8 вересня отримала близько 20 звернень від жінок, більшість із яких стосувалися окулярів Meta.

За даними асоціації, випадки, про які повідомляли на гарячу лінію, зазвичай розвивалися за схожим сценарієм: творець контенту підходить до молодої жінки або дівчини в громадському місці та непомітно знімає її за допомогою розумних окулярів.

Мета полягає в тому, щоб "спровокувати реакцію, змусити її почуватись незручно або поставити в незручне становище", після чого відео поширюють у соціальних мережах, переважно в TikTok.

У Meta заявили, що вжили низку заходів, щоб запобігти втручанню в роботу миготливого світлодіода на окулярах, який має показувати, коли ведеться запис.

Довідково

За допомогою "розумних" окулярів можна робити фотографії, записувати відео, слухати музику, телефонувати, перекладати текст або взаємодіяти з помічником на основі штучного інтелекту.

"Розумні" окуляри Meta, розроблені у партнерстві з виробником Ray-Ban компанією EssilorLuxottica, стали комерційно успішними. У 2025 році Meta продала сім мільйонів пар. Інші компанії, зокрема Google і Snap, також готуються випустити окуляри з підтримкою ШІ.

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