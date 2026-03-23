Уряд подовжив виплати переселенцям та змінив низку умов - деталі

Ексклюзив
09:58 • 12289 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 12083 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 24362 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 34755 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 74148 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 90814 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 151973 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 76178 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78535 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 80221 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
Популярнi новини
Стармер скликав екстрену нараду через загрозу економіці Британії на тлі війни з Іраном23 березня, 00:56 • 11065 перегляди
У мережі з’явилися фото наслідків удару Ізраїлю по базі ВМС Ірану в Каспійському моріPhoto23 березня, 01:37 • 6916 перегляди
Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари23 березня, 03:35 • 13877 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді07:19 • 30307 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців07:36 • 52677 перегляди
Публікації
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 12291 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 24368 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 151975 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 101840 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 94560 перегляди
Уряд подовжив виплати переселенцям та змінив низку умов - деталі

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Кабмін розширив підтримку переселенців та подовжив термін виплат до п'яти періодів. Діти та непрацездатні особи отримають допомогу за оновленими умовами.

Уряд розширив допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, продовжено терміни виплат для вразливих категорій, розширено підтримку дітей та оновлено умови для непрацездатних переселенців. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у понеділок у соцмережах, передає УНН.

Розширюємо підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання

- написала Свириденко.

Деталі

Зі слів Прем'єра:

  • продовжується тривалість виплат. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше;
    • посилюється підтримку дітей з числа ВПО. Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року;
      • оновлюється перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Ідеться про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд.

        У Міністерстві соціальної політики України уточнили, що допомогу призначатимуть з 1 лютого 2026 року за умови подачі заяви до 1 травня 2026 року. Якщо документи для перерахунку буде подано пізніше, тоді виплати будуть нараховуватись з місяця подачі заяви про допомогу.

        "Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти. Це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше", - йдеться у дописі міністерства у соцмережах.

        Пенсіонери та вразливі категорії отримають одноразову допомогу 1500 грн. Кошти нарахують автоматично через банки або Укрпошту без додаткових заяв.

        Алла Кіосак

