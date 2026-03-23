Уряд подовжив виплати переселенцям та змінив низку умов - деталі
Київ • УНН
Кабмін розширив підтримку переселенців та подовжив термін виплат до п'яти періодів. Діти та непрацездатні особи отримають допомогу за оновленими умовами.
Уряд розширив допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, продовжено терміни виплат для вразливих категорій, розширено підтримку дітей та оновлено умови для непрацездатних переселенців. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у понеділок у соцмережах, передає УНН.
Розширюємо підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання
Деталі
Зі слів Прем'єра:
- продовжується тривалість виплат. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше;
- посилюється підтримку дітей з числа ВПО. Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року;
- оновлюється перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Ідеться про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд.
У Міністерстві соціальної політики України уточнили, що допомогу призначатимуть з 1 лютого 2026 року за умови подачі заяви до 1 травня 2026 року. Якщо документи для перерахунку буде подано пізніше, тоді виплати будуть нараховуватись з місяця подачі заяви про допомогу.
"Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти. Це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше", - йдеться у дописі міністерства у соцмережах.
Пенсіонери та вразливі категорії отримають одноразову допомогу 1500 грн. Кошти нарахують автоматично через банки або Укрпошту без додаткових заяв.