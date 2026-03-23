Правительство продлило выплаты переселенцам и изменило ряд условий – детали

Правительство расширило помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц. В частности, продлены сроки выплат для уязвимых категорий, расширена поддержка детей и обновлены условия для нетрудоспособных переселенцев. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в понедельник в соцсетях, передает УНН.

Расширяем поддержку для внутренне перемещенных лиц. Правительство внесло изменения по оказанию помощи на проживание - написала Свириденко.

продолжается продолжительность выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше;

усиливается поддержка детей из числа ВПЛ. Независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года;

обновляется пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. В связи с повышением прожиточного минимума такие люди теперь могут подать документы на пересмотр.

В Министерстве социальной политики Украины уточнили, что помощь будет назначаться с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Если документы для перерасчета будут поданы позже, тогда выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления о помощи.

"Максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлено с четырех до пяти. Это позволит наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Пенсионеры и уязвимые категории получат единовременную помощь 1500 грн. Средства начислят автоматически через банки или Укрпочту без дополнительных заявлений.