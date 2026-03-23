$43.820.1450.680.17
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 21872 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
09:48 • 20381 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
09:16 • 38405 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 41969 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 80504 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 93541 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 160820 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 76576 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 78740 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 80341 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Правительство продлило выплаты переселенцам и изменило ряд условий – детали

Киев • УНН

 • 1864 просмотра

Кабмин расширил поддержку переселенцев и продлил срок выплат до пяти периодов. Дети и нетрудоспособные лица получат помощь по обновленным условиям.

Правительство продлило выплаты переселенцам и изменило ряд условий – детали

Правительство расширило помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц. В частности, продлены сроки выплат для уязвимых категорий, расширена поддержка детей и обновлены условия для нетрудоспособных переселенцев. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в понедельник в соцсетях, передает УНН.

Расширяем поддержку для внутренне перемещенных лиц. Правительство внесло изменения по оказанию помощи на проживание

- написала Свириденко.

Детали

По словам Премьера:

  • продолжается продолжительность выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше;
    • усиливается поддержка детей из числа ВПЛ. Независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года;
      • обновляется пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. В связи с повышением прожиточного минимума такие люди теперь могут подать документы на пересмотр.

        В Министерстве социальной политики Украины уточнили, что помощь будет назначаться с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Если документы для перерасчета будут поданы позже, тогда выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления о помощи.

        "Максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлено с четырех до пяти. Это позволит наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

        Пенсионеры и уязвимые категории получат единовременную помощь 1500 грн. Средства начислят автоматически через банки или Укрпочту без дополнительных заявлений.

