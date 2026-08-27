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Укрпошта створила службу авіабезпеки для перевірки міжнародних посилок

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Укрпошта створила службу авіабезпеки для виявлення небезпечних вкладень до відправлення за кордон. Вона обслуговує 159 маршрутів до 230 країн.

Укрпошта створила службу авіабезпеки для перевірки міжнародних посилок

Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка перевіряє міжнародні відправлення ще в Україні. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає УНН.

Деталі

Швидше й безпечніше доставляти українські посилки у світі. Укрпошта створила власну службу авіабезпеки. Її завдання - ще в Україні виявляти небезпечні та заборонені вкладення, які можуть стати причиною затримки цілої партії міжнародних відправлень

- йдеться у дописі.

Зокрема, за інформацією міністерства, одна проблемна посилка може призвести до додаткових перевірок для сотень інших відправлень. Для українського бізнесу такі затримки можуть впливати на строки доставки, довіру покупців, рейтинг на маркетплейсах і можливість конкурувати за кордоном.

Сьогодні Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів та здійснює поштовий обмін із 230 країнами й територіями світу. Для перевірки відправлень фахівці використовують сучасні рентген-системи. Службу розвивають у співпраці з Державною митною службою та UNODC, експерти якого вже провели спеціалізоване навчання для працівників Укрпошти. Наступний крок - більше рентген-систем на автоматизованих сортувальних хабах. Менше ризиків і зайвих перевірок - швидший шлях українських товарів до покупців у всьому світі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В уряді роз'яснили митний законопроєкт для реформи оподаткування міжнародних посилок, який схвалено вчора і подано на розгляд парламенту.

Алла Кіосак

Суспільство
Державна митна служба України
Укрпошта
Україна