"Укрпочта" создала службу авиационной безопасности для проверки международных посылок

"Укрпочта" создала собственную службу авиационной безопасности, которая проверяет международные отправления еще в Украине. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает УНН.

Быстрее и безопаснее доставлять украинские посылки по всему миру. "Укрпочта" создала собственную службу авиационной безопасности. Ее задача - еще в Украине выявлять опасные и запрещенные вложения, которые могут стать причиной задержки целой партии международных отправлений

В частности, по информации министерства, одна проблемная посылка может привести к дополнительным проверкам для сотен других отправлений. Для украинского бизнеса такие задержки могут влиять на сроки доставки, доверие покупателей, рейтинг на маркетплейсах и возможность конкурировать за рубежом.

Сегодня "Укрпочта" использует 159 авиамаршрутов и осуществляет почтовый обмен с 230 странами и территориями мира. Для проверки отправлений специалисты используют современные рентгеновские системы. Службу развивают в сотрудничестве с Государственной таможенной службой и UNODC, эксперты которого уже провели специализированное обучение для работников "Укрпочты". Следующий шаг - больше рентгеновских систем на автоматизированных сортировочных хабах. Меньше рисков и лишних проверок - более быстрый путь украинских товаров к покупателям по всему миру