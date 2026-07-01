Смелянский продолжает руководить Укрпочтой вопреки требованию НБУ об увольнении

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на требование главы НБУ Андрея Пышного об увольнении. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

АО "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий. Касательно деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта"

Также гендиректор Укрпочты поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время.

Тем, кто заранее провожал меня к двери, и моим хейтерам - даже не знаю, что сказать. Но сегодня не ваш день. Да и средства на заказные статьи и ботов было бы лучше направить на ВСУ