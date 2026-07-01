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Смелянский продолжает руководить Укрпочтой вопреки требованию НБУ об увольнении

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что продолжает выполнять обязанности в полном объеме, несмотря на требование главы НБУ Андрея Пышного о его увольнении. Он назвал это решение сведением личных счетов и попыткой сорвать создание почтового банка.

Смелянский продолжает руководить Укрпочтой вопреки требованию НБУ об увольнении
Фото: t.me/igorsmelyansky

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на требование главы НБУ Андрея Пышного об увольнении. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

АО "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий. Касательно деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта"

- говорится в сообщении Смелянского.

Также гендиректор Укрпочты поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время.

Тем, кто заранее провожал меня к двери, и моим хейтерам - даже не знаю, что сказать. Но сегодня не ваш день. Да и средства на заказные статьи и ботов было бы лучше направить на ВСУ

- добавил он.

Контекст

Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского и требует от правительства его увольнения.

В ответ Смелянский заявил, что считает решение Национального банка Украины о требовании его увольнения с должности "сведением личных счетов" со стороны главы НБУ Андрея Пышного, а также попыткой сорвать создание почтового банка.

НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн за нарушения на платежном рынке23.06.26, 19:52 • 9323 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Национальный банк Украины
Укрпочта
Андрей Пышный