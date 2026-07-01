Смелянский продолжает руководить Укрпочтой вопреки требованию НБУ об увольнении
Киев • УНН
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что продолжает выполнять обязанности в полном объеме, несмотря на требование главы НБУ Андрея Пышного о его увольнении. Он назвал это решение сведением личных счетов и попыткой сорвать создание почтового банка.
Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на требование главы НБУ Андрея Пышного об увольнении. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
АО "Укрпочта" также работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий. Касательно деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта"
Также гендиректор Укрпочты поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время.
Тем, кто заранее провожал меня к двери, и моим хейтерам - даже не знаю, что сказать. Но сегодня не ваш день. Да и средства на заказные статьи и ботов было бы лучше направить на ВСУ
Контекст
Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского и требует от правительства его увольнения.
В ответ Смелянский заявил, что считает решение Национального банка Украины о требовании его увольнения с должности "сведением личных счетов" со стороны главы НБУ Андрея Пышного, а также попыткой сорвать создание почтового банка.
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