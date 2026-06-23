НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн за нарушения на платежном рынке

Национальный банк Украины оштрафовал акционерное общество "Укрпочта" на 2,5 миллиона гривен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг на платежном рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка Украины (далее - Комитет по надзору) 22 июня текущего года. Оно вступает в силу со дня доведения его до сведения Укрпочты.

По результатам плановой проверки АО "Укрпочта", которую осуществил Департамент инспектирования Национального банка Украины в ноябре 2025 года - январе 2026 года, выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг на платежном рынке - говорится в сообщении.

Дополнительно

23 июня Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского и требует от правительства его увольнения.

В ответ Смелянский заявил, что считает решение Национального банка Украины о требовании его увольнения с должности "сведением личных счетов" от главы НБУ Андрея Пышного, а также попыткой сорвать создание почтового банка.

Напомним

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский озвучил три версии, почему Президент Владимир Зеленский отправил обратно президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла "Новой Почтой". По его словам, причиной могли быть национальные цвета, запрет законом или проблемы с доставкой через Польшу. Также он отметил, что автомобили Укрпочты блокируются польской таможней.