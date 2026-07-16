Зеленский уволил Ткаченко с должности главы Киевской МВА
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Соответствующий указ №615/2026 опубликован.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы Киевской городской военной администрации, передает УНН.
В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации
Справка
Тимур Ткаченко был назначен начальником Киевской городской военной администрации 31 декабря 2024 года.
Ранее был заместителем министра развития общин и территорий Украины, членом Наблюдательного совета Укрпочты.