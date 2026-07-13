В Украине обновили верификацию Starlink: кому и куда обращаться

Министерство цифровой трансформации обновило правила регистрации и удаления из реестра терминалов Starlink для граждан и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", передает УНН.

Обновляем правила для пользователей Starlink — для граждан и бизнеса. Отныне для верификации необходимо указать KIT-номер и UTID или один из этих номеров. Также добавляем новые услуги для удаления терминалов из реестра и получения информации о зарегистрированных устройствах — говорится в сообщении.

Для юридических лиц — на портале "Дія"

Воспользоваться услугой могут юридические лица и обособленные подразделения, зарегистрированные в ЕГР более года. Ранее достаточно было более одного месяца. Для регистрации терминала теперь нужно обязательно указать KIT-номер и UTID. Если у вас есть Dish ID и номер учетной записи Starlink — добавьте их также.

Для большинства компаний продолжает действовать лимит до 10 терминалов Starlink. Для критически важных предприятий ограничения не применяются. При подаче заявления приносить терминал не нужно — весь процесс проходит онлайн на портале "Дія". Подать уведомление могут руководители и подписанты юридических лиц, указанные в ЕГР.

Для физических лиц и ФЛП — в ЦПАУ

Для верификации нужно подготовить KIT-номер и UTID. Если у вас есть Dish ID и номер учетной записи — укажите их при подаче заявления. Теперь нужно показать все терминалы, которые регистрируете. Раньше одно устройство можно было зарегистрировать без физического предъявления.

Иностранцы, имеющие вид на временное или постоянное проживание в Украине, также смогут подать заявление — через ЦПАУ.

Новые услуги

Юридические лица теперь могут удалять терминалы Starlink из реестра через портал "Дія". После удаления можно зарегистрировать другой терминал. Для физических лиц и ФЛП такая же услуга доступна через ЦПАУ. Также для юридических лиц появилась новая услуга — получение выписки о зарегистрированных терминалах Starlink. В документе будет собрана информация обо всех устройствах компании.

Верифицировать Starlink можно не только в ЦПАУ. Воспользуйтесь услугой в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты". Для подачи также нужно обязательно указать KIT-номер и UTID, а терминал необходимо показать работнику отделения.

Напомним

В Украине запускают регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.