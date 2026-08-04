НБУ опроверг информацию о требовании указывать налоговый номер и полный номер карты в квитанциях

Национальный банк Украины опроверг информацию о якобы новых требованиях к квитанциям за оплату жилищно-коммунальных услуг. Там подчеркнули, что не обязывали указывать в них налоговый номер или полный номер платёжной карты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идёт о сообщениях, которые в последние дни распространяет АО "Укрпочта" и в которых утверждается, что плательщики должны указывать налоговый номер и полный номер банковской карты.

В НБУ подчеркнули, что такая информация не соответствует действующим нормативно-правовым актам регулятора и является результатом некорректного толкования отдельных положений законодательства. Отдельные распространённые утверждения прямо противоречат установленным требованиям Национального банка.

В связи с этим Национальный банк опубликовал официальное разъяснение, в котором опроверг недостоверные сообщения и объяснил, какие именно требования действуют при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ввёл ли НБУ новые требования относительно персональных данных в квитанциях

Нет. Новых требований нет. Действующие правила действуют с 2022 года, а последние изменения лишь упростили оформление документов. При безналичной оплате коммунальных услуг не нужно указывать ФИО или налоговый номер плательщика.

Установил ли НБУ отдельные требования для "Укрпочты"

Нет. Правила одинаковы для всех поставщиков платёжных услуг — банков и небанковских учреждений. Специальных требований для "Укрпочты" нет.

Нужно ли обязательно выдавать бумажную квитанцию

Нет. Документ, подтверждающий оплату, может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Какие данные должны быть в квитанции за коммунальные услуги

При оплате наличными указываются ФИО плательщика. При безналичной оплате персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

Нужно ли печатать полный номер банковской карты

Нет. Полный номер карты не требуется. Он может быть указан только в защищённом (маскированном) виде, когда часть цифр скрыта.

Что заявил НБУ относительно ситуации с "Укрпочтой"

Нацбанк подчеркнул, что распространение ложной информации о требованиях регулятора недопустимо. В то же время НБУ проверит, как "Укрпочта" оформляет документы во время платёжных операций, чтобы убедиться в соблюдении законодательства.

Украинский бизнес пятый месяц подряд сохраняет оптимизм - что поддерживает деловую активность