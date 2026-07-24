Укрпочта выпустила новую марку с Тризубом и цитатой из "Энеиды"
Киев • УНН
Новая марка «Тризуб. Честь» с изображением казака и цитатой из «Энеиды» уже доступна в отделениях и онлайн. Тираж составляет один миллион экземпляров.
"Укрпочта" выпустила марку с Тризубом и словами Ивана Котляревского, сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский 24 июля в соцсетях, пишет УНН.
Подробности
"Сегодня мы выпускаем еще одну марку с тризубом, которая называется "Тризуб. Честь", с изображением нашего козака авторства Алексея Кустовского (Кусто) и словами Ивана Котляревского из "Энеиды": Любовь к отчизне где героит, Там сила врага не устоит. Мы точно в это верим. Верим в наших защитников", - указал Смелянский.
Марка, по его словам, уже с сегодняшнего дня доступна в отделениях и онлайн. Тираж марки: 1 000 000 экземпляров.
Дополнение
"Укрпочта", отметил Смилянский, уже выпускала марку с тризубом и словами Т. Г. Шевченко: "Не умирает душа наша. Не умирает воля. И ненасытный не вспашет На дне моря поле".