Маркетплейс Etsy получил верифицированного партнера в Украине - что это даст
Киев • УНН
Укрпочта подписала соглашение с маркетплейсом Etsy, став его верифицированным партнером. Это позволит автоматизировать оформление посылок и интегрировать ИТ-системы для продаж в любую страну.
"Укрпочта" подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy, сообщил в понедельник гендиректор компании Игорь Смилянский в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня мы завершили то, что начали во время визита в США – "Укрпочта" подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy. Площадкой, где продаются более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов
После подписания, по его словам, ""Укрпочта" становится верифицированным партнером Etsy по всему миру из нашей страны".
Он указал, что соглашение дает 2 основные вещи:
- более удобное оформление посылок для клиентов. Теперь данные для отправлений и ярлыков "будут автоматически «залетать» при оформлении в кабинете "Укрпочты" и так же передаваться на Etsy";
- "полная IT-интеграция между "Укрпочтой" и Etsy дает возможность одновременно продавать в любую страну мира, а все расчеты по пошлине (в США и ЕС) и т.п.", как сообщил Смилянский, в компании "берут на себя".
По его словам, "это было непростое соглашение, и такой статус крупная логистическая компания в Украине получает впервые".
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