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Маркетплейс Etsy получил верифицированного партнера в Украине - что это даст

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Укрпочта подписала соглашение с маркетплейсом Etsy, став его верифицированным партнером. Это позволит автоматизировать оформление посылок и интегрировать ИТ-системы для продаж в любую страну.

Маркетплейс Etsy получил верифицированного партнера в Украине - что это даст

"Укрпочта" подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy, сообщил в понедельник гендиректор компании Игорь Смилянский в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня мы завершили то, что начали во время визита в США – "Укрпочта" подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy. Площадкой, где продаются более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов

- написал Смилянский.

После подписания, по его словам, ""Укрпочта" становится верифицированным партнером Etsy по всему миру из нашей страны".

Он указал, что соглашение дает 2 основные вещи:

  • более удобное оформление посылок для клиентов. Теперь данные для отправлений и ярлыков "будут автоматически «залетать» при оформлении в кабинете "Укрпочты" и так же передаваться на Etsy";
    • "полная IT-интеграция между "Укрпочтой" и Etsy дает возможность одновременно продавать в любую страну мира, а все расчеты по пошлине (в США и ЕС)  и т.п.", как сообщил Смилянский, в компании "берут на себя".

      По его словам, "это было непростое соглашение, и такой статус крупная логистическая компания в Украине получает впервые".

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      Юлия Шрамко

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