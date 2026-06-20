В Укрпочте назвали три версии, почему Зеленский отправил Орден Белого Орла полякам Новой Почтой

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский озвучил три версии, почему Президент Владимир Зеленский отправил обратно президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла "Новой Почтой", а не воспользовался услугами государственного почтового оператора. Об этом сообщает УНН.

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По его словам, национальные цвета Польши - бело-красные, как у "Новой почты", "ну, возможно, решили, что государственную награду надо возвращать в соответствующих цветах".

Вторая. Возможно, юристы ОП изучили вопрос и увидели, что пересылка государственных наград "Укрпочтой" (именно почтой, а не экспресс-операторами) строго запрещена законом и правилами. "Новая Почта" - это не почта, а экспресс-оператор - пояснил Смелянский.

Кроме того, он отметил, что "Укрпочта" осуществляет доставку по территории Польши через Poczta Polska, "и, возможно, были сомнения, что они доставят".

"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там вопросов к нам нет) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши. Но наши клиенты этого не замечают, потому что мы построили альтернативные пути через другие страны. Авто НП поляки пропускают. Потому что, еще раз, у них экспресс-отправления, а не государственные почтовые документы", - аргументировал руководитель "Укрпочты".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отправил обратно президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла, который польский лидер забрал у Президента накануне.

Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского орден Белого Орла