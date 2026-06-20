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Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского орден Белого Орла

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за действий, которые превысили болевой порог польского общества. Скандал связан с присвоением почетного наименования подразделению ВСУ в честь воинов УПА.

Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского орден Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решил лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за действий, которые, по его мнению, превысили "болевой порог" для польского общества. Об этом он сказал во время мероприятий, посвященных Национальному дню Силезских восстаний, пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

Навроцкий подчеркнул, что поляки хорошо понимают, что такое война, борьба за независимость и российская угроза, ведь сами имеют подобный исторический опыт.

Нас, поляков, не нужно учить, что такое война

– заявил президент Польши.

Он напомнил, что в XX веке Польша длительное время находилась под властью других государств, а также была жертвой нацистского и советского тоталитаризма.

Президент Польши заявил о "превышенном болевом пороге"

По словам Навроцкого, поддержка Украины в войне против России не означает отказ от польского видения исторических вопросов.

Да, мы знаем, что такое война, мы знаем, что такое борьба за независимость, мы знаем, что такое постсоветская, а теперь российская угроза, но мы гордая польская нация, и у нас есть болевой порог, когда речь идет о вопросах, которые касаются нас и наших союзников

– сказал он.

Польская сторона связывает скандал с присвоением почетного наименования одному из подразделений ВСУ в честь воинов УПА.

И этот болевой порог был превышен, именно поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла

– отметил польский лидер.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". 

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды. 

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат вместе с тем призвал "к откровенному разговору".

Степан Гафтко

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