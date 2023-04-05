Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі - орденом Білого Орла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда відзначив Президента України Володимира Зеленського найвищою і найстарішою нагородою Польщі - орденом Білого Орла. Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише УНН.
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"Президент Зеленський на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини нагороджений орденом Білого Орла", - ідеться у повідомленні.
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Як вказано, Дуда під час нагородження вказав, що орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Її вручають видатним людям.
"Без сумніву, ви, Президенте Зеленський, особливий. Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви – взірцевий лідер держави і нації", - цитує пресслужба слова польського президента.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Нагадаємо
Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську офіційно зустріли у президентському палаці у Польщі.