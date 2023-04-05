Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши - орденом Белого Орла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда отметил Президента Украины Владимира Зеленского высшей и старейшей наградой Польши - орденом Белого Орла. Об этом сообщила канцелярия президента Польши, пишет УНН.
Цитата
"Президент Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельности в сфере безопасности, стойкости в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, Дуда во время награждения указал, что орден Белого Орла является старейшей и самой ценной польской наградой. Ее вручают выдающимся людям.
"Без сомнения, вы, Президент Зеленский, особенный. Трудно скрыть слезы умиления, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы – образцовый лидер государства и нации", - цитирует пресс-служба слова польского президента.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 5 апреля 2023
Напомним
Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую официально встретили в президентском дворце в Польше.