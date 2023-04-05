Зеленського з першою леді офіційно зустріли Дуда з дружиною

Цитата

"Пане Президенте Володимире Зеленський, пані Олено Зеленська ласкаво просимо до Польщі!" - ідеться у підписі до відео.

Зеленського і першу леді зустріли президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою.

Panie Prezydencie @ZelenskyyUa, Pani Prezydentowo @ZelenskaUA, witamy w Polsce! pic.twitter.com/8js3llpN9O

Доповнення

Варшава вказувала, що однією з основних тем під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із польською владою в Польщі буде українське зерно та торгівля сільськогосподарською продукцією.