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Зеленського з першою леді офіційно зустріли Дуда з дружиною

Зеленського з першою леді офіційно зустріли Дуда з дружиною

Київ • УНН

 • 1692639 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську офіційно зустріли у президентському палаці у Польщі. Відео поширила канцелярія президента Польщі, пише УНН.

Цитата

"Пане Президенте Володимире Зеленський, пані Олено Зеленська ласкаво просимо до Польщі!" - ідеться у підписі до відео.

Зеленського і першу леді зустріли президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою.

Panie Prezydencie @ZelenskyyUa, Pani Prezydentowo @ZelenskaUA, witamy w Polsce! pic.twitter.com/8js3llpN9O

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Доповнення

Варшава вказувала, що однією з основних тем під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із польською владою в Польщі буде українське зерно та торгівля сільськогосподарською продукцією.

Українські Національні Новини

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