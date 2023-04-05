Зеленського з першою леді офіційно зустріли Дуда з дружиною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську офіційно зустріли у президентському палаці у Польщі. Відео поширила канцелярія президента Польщі, пише УНН.
Цитата
"Пане Президенте Володимире Зеленський, пані Олено Зеленська ласкаво просимо до Польщі!" - ідеться у підписі до відео.
Зеленського і першу леді зустріли президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою.
Panie Prezydencie @ZelenskyyUa, Pani Prezydentowo @ZelenskaUA, witamy w Polsce! pic.twitter.com/8js3llpN9O— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Доповнення
Варшава вказувала, що однією з основних тем під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із польською владою в Польщі буде українське зерно та торгівля сільськогосподарською продукцією.