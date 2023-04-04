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Візит Зеленського до Польщі: серед ключових тем зустрічі буде українське зерно та сільськогосподарські товари

Візит Зеленського до Польщі: серед ключових тем зустрічі буде українське зерно та сільськогосподарські товари

Київ • УНН

 • 785649 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Однією з основних тем під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із польською владою в Польщі буде українське зерно та торгівля сільськогосподарською продукцією. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

За словами Моравецького, незважаючи на критичну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, торгівля зерном не повинна вдарити по польських фермерах.

“Ми хочемо, щоб будь-яка торгівля з Україною не дестабілізувала наш ринок. Безперечно, це дуже важлива тема для нас”, – заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз може знову запровадити імпортне мито на українське зерно

Доповнення

Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Анджеєм Дудою у Польщі в середу, 5 квітня. Лідери обговорять безпекові, економічні та політичні питання. Президент України також поспілкується з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у Польщі, у Королівському замку у Варшаві.

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