Визит Зеленского в Польшу: среди ключевых тем встречи будет украинское зерно и сельскохозяйственные товары

Детали

По словам Моравецкого, несмотря на критическую ситуацию, в которой сейчас находится Украина, торговля зерном не должна ударить по польским фермерам.

“Мы хотим, чтобы любая торговля с Украиной не дестабилизировала наш рынок. Бесспорно, это очень важная тема для нас”, – заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз может снова ввести импортную пошлину на украинское зерно

Дополнение

Владимир Зеленский встретится с Президентом Анджеем Дудой в Польше в среду, 5 апреля. Лидеры обсудят вопросы безопасности, экономические и политические вопросы. Президент Украины также пообщается с премьер-министром Матеушем Моравецким и встретится с поляками и украинцами, проживающими в Польше, в Королевском замке в Варшаве.