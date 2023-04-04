Визит Зеленского в Польшу: среди ключевых тем встречи будет украинское зерно и сельскохозяйственные товары
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Одной из основных тем во время встречи Президента Владимира Зеленского с польскими властями в Польше будет украинское зерно и торговля сельскохозяйственной продукцией. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
По словам Моравецкого, несмотря на критическую ситуацию, в которой сейчас находится Украина, торговля зерном не должна ударить по польским фермерам.
“Мы хотим, чтобы любая торговля с Украиной не дестабилизировала наш рынок. Бесспорно, это очень важная тема для нас”, – заявил он.
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Дополнение
Владимир Зеленский встретится с Президентом Анджеем Дудой в Польше в среду, 5 апреля. Лидеры обсудят вопросы безопасности, экономические и политические вопросы. Президент Украины также пообщается с премьер-министром Матеушем Моравецким и встретится с поляками и украинцами, проживающими в Польше, в Королевском замке в Варшаве.