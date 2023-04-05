Зеленского с первой леди официально встретили Дуда с женой

Цитата

"Господин Президент Владимир Зеленский, госпожа Елена Зеленская, добро пожаловать в Польшу!" - говорится в подписи к видео.

Зеленского и первую леди встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнгаузер-Дудой.

Panie Prezydencie @ZelenskyyUa, Pani Prezydentowo @ZelenskaUA, witamy w Polsce! pic.twitter.com/8js3llpN9O

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Варшава указывала, что одной из основных тем во время встречи Президента Владимира Зеленского с польскими властями в Польше будет украинское зерно и торговля сельскохозяйственной продукцией.