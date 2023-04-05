Зеленского с первой леди официально встретили Дуда с женой

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую официально встретили в президентском дворце в Польше. Видео распространила канцелярия президента Польши, пишет УНН.

Цитата

"Господин Президент Владимир Зеленский, госпожа Елена Зеленская, добро пожаловать в Польшу!" - говорится в подписи к видео.

Зеленского и первую леди встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнгаузер-Дудой.

Panie Prezydencie @ZelenskyyUa, Pani Prezydentowo @ZelenskaUA, witamy w Polsce! pic.twitter.com/8js3llpN9O

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 5 апреля 2023 года

Дополнение

Варшава указывала, что одной из основных тем во время встречи Президента Владимира Зеленского с польскими властями в Польше будет украинское зерно и торговля сельскохозяйственной продукцией.

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