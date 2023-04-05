Зеленского с первой леди официально встретили Дуда с женой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую официально встретили в президентском дворце в Польше. Видео распространила канцелярия президента Польши, пишет УНН.
Цитата
"Господин Президент Владимир Зеленский, госпожа Елена Зеленская, добро пожаловать в Польшу!" - говорится в подписи к видео.
Зеленского и первую леди встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнгаузер-Дудой.
Panie Prezydencie @ZelenskyyUa, Pani Prezydentowo @ZelenskaUA, witamy w Polsce! pic.twitter.com/8js3llpN9O— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 5 апреля 2023 года
Дополнение
Варшава указывала, что одной из основных тем во время встречи Президента Владимира Зеленского с польскими властями в Польше будет украинское зерно и торговля сельскохозяйственной продукцией.