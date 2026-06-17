россияне ударили по передвижному отделению Укрпочты в Никополе, ранен водитель

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В Никополе Днепропетровской области россияне попали по транспорту Укрпочты, который также является передвижным отделением - водитель получил ранения. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

В результате удара мужчина получил ранение ноги, но угрозы его жизни нет. Сейчас он находится под наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.

Это очередное подтверждение того, в каких сверхсложных условиях приходится работать нашим командам на приграничных и прифронтовых территориях - говорится в сообщении Смелянского.

Напомним

17 июня российские оккупационные войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах. Сейчас все дома в регионе снова уже с электричеством.

Также УНН сообщал, что власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.