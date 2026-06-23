Гендиректор "Укрпочты" Смелянский назвал решение НБУ о его увольнении "сведением личных счетов"

Фото: t.me/igorsmelyansky

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский считает решение Национального банка Украины о требовании его увольнения с должности "сведением личных счетов" со стороны главы НБУ Андрея Пышного, а также попыткой сорвать создание почтового банка. Об этом Смелянский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Каждый год, когда "Укрпочта" вплотную подходит к созданию почтового банка, НБУ находит способ этому помешать. Летом 2025 года, когда Верховная Рада проголосовала закон о банках финансовой инклюзии и мы были готовы создать банк, появилось письмо Андрея Пышного о дефолте Укрпочты. Где тот дефолт - думаю, все уже понимают. Теперь, когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а "Укрпочта" имеет более 2 млрд гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем - уволить Смелянского. Я так понимаю, в надежде, что пока будет длиться смена руководства, банк будет поставлен на паузу, а следующего руководителя, если он не будет "покладистым" для Пышного, можно будет и не согласовать - написал Смелянский.

Рада поддержала создание "почта-банка" на базе “Укрпочты”: законопроект принят во втором чтении

По его словам, именно поэтому вчера НБУ принял решение, что он не соответствует профессиональным требованиям к руководителю финансового учреждения, и согласно этому решению акционер компании - Министерство развития общин и территорий Украины - должен в течение 5 дней отстранить меня и назначить другого руководителя.

Каким именно профессиональным требованиям? Думаю, все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины 2023–2026 годов: ты должен любить и превозносить до небес главу НБУ Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе - добавляет Смелянский.

Он рассказал, что сейчас юридическая команда "Укрпочты" будет изучать документы и принимать решение о дальнейших действиях, в том числе о привлечении внешних юристов для защиты интересов компании и его, как руководителя.

Акционер или Наблюдательный совет при любых обстоятельствах имеют право назначать и увольнять руководителя - с решением НБУ или без него. Конечно, смена руководителя и ее влияние также прописаны в наших международных соглашениях, в том числе кредитных, на десятки миллионов евро с ЕБРР. Так что с ними мы также соответствующим образом прокоммуницируем ситуацию. Как и с МВФ. "Укрпочта" спокойно продолжает работать без каких-либо изменений, пока мы работаем над следующими шагами. Мы научились быстро восстанавливаться как после ударов врага, так и после ударов НБУ. Они, кстати, не менее коварны, чем удары оккупантов. Учитывая нетерпимость к критике, НБУ местами очень напоминает соседнюю враждебную страну - добавляет гендиректор.

Он подчеркнул, что не считает решение взвешенным, добавив, что считает это решение "полной х*рней, и что важно, использованием должности для сведения личных счетов".

Соответственно, я для себя принял решение "догонять" и исполнителей этого решения, и его заказчиков - как в украинских, так и, учитывая мою международную карьеру, в международных судах за умышленное нанесение вреда репутации. И я вас заверяю: во время расследований исполнители на 100% назовут фамилию того, кто дал этот заказ. И я сделаю все, чтобы он полностью ответил за это решение. Активов у него достаточно. Так что догонять буду и за это решение, и за коррупцию, и за неправомерные действия - отметил гендиректор.

Также Смелянский привел несколько примеров, почему считает решение НБУ "сведением счетов":

Укргазбанк, 2023 год. Мискодинг на 5–7 миллиардов гривен в месяц, куча уголовных дел - и правление Укргазбанка спокойно работает дальше. Даже директора департамента рисков, который работал во время мискодинга, сделали членом правления. К руководству банка вопросов нет; Сенс Банк, 2026 год - та же история. Но и здесь проблем НБУ не видит; EasyPay и City24 получают штраф за нарушение финмониторинга на 135 миллионов гривен, где речь идет о миллиардах оборотов. Но санкций к руководителям нет. И я не говорю, что они должны быть - я просто сравниваю. То есть подписание письма по поручению Наблюдательного совета - это страшное преступление, за которое надо увольнять. А вот мискодинг или обнал - "ну немного пошалили, с кем не бывает". Андрей Григорьевич очень осторожен в кадровых решениях, когда речь идет о том, чтобы не повредить "устойчивость банковской системы". Или устойчивость системы "неформального банкинга". Есть ли у нас решения, неожиданные для НБУ? Конечно, есть. Но всему свое время. Кто-то сегодня будет радоваться (у меня много друзей). Кто-то уже написал кучу сообщений поддержки, за что безмерно благодарен. Первым советую не спешить - резюмировал Смелянский.

Напомним

Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского и требует от правительства его увольнения.