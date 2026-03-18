Правительство запускает целевую поддержку для пенсионеров и уязвимых категорий населения - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров Украины утвердил программу единовременной выплаты в апреле 1 500 грн для пенсионеров и уязвимых категорий населения, пишет УНН.

Программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства, учитывая уровень доходов. Единовременная доплата 1500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери - говорится в сообщении.

Премьер отметила, что средства будут начислены автоматически на счета в банках или через Укрпочту, без дополнительных заявлений и обращений.

