Правительство запускает целевую поддержку для пенсионеров и уязвимых категорий населения - Свириденко
Киев • УНН
Пенсионеры и уязвимые категории получат единовременную помощь 1500 грн. Средства будут начислены автоматически через банки или Укрпочту без дополнительных заявлений.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров Украины утвердил программу единовременной выплаты в апреле 1 500 грн для пенсионеров и уязвимых категорий населения, пишет УНН.
Программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства, учитывая уровень доходов. Единовременная доплата 1500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери
Премьер отметила, что средства будут начислены автоматически на счета в банках или через Укрпочту, без дополнительных заявлений и обращений.
