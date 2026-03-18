Украинцам выплатили 220 миллионов на чекап 40+, а со следующей недели будут продавать лекарства на АЗС

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Более 6400 украинцев прошли обследование 40+, получив денежные выплаты. Со следующей недели на заправках начнут продажу безрецептурных препаратов.

Уже 6400 украинцев прошли чекап и еще 133 тысячи зарегистрировались на обследование в рамках "Скрининга здоровья 40+", а со следующей недели на АЗС начнут продажу лекарств - уже есть 15 лицензий и еще 43 заявки, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, пишет УНН.

Более 6400 украинцев в возрасте 40+ лет уже прошли скрининг. Еще более 133 тысяч подали заявки через "Дію" и офлайн через ЦНАПы. Участникам уже выплачено более 220 млн грн

- сообщила Свириденко по итогам совещания с министром здравоохранения Виктором Ляшко по основным программам.

Скрининг, по данным Премьера, доступен в более чем 1700 учреждениях и включает проверку сердечно-сосудистых рисков, диабета и ментального здоровья.

Обсуждали с главой Минздрава, по ее словам, не только скрининг здоровья, но и доступные лекарства, энергонезависимость больниц.

Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться01.01.26, 12:10 • 66177 просмотров

Лекарства на АЗС

"Со следующей недели безрецептурные лекарства начнут продавать на АЗС. 15 лицензий уже выдано, еще 43 заявки в работе", - сообщила Свириденко.

Контроль, по ее словам, обеспечивает Гослекслужба.

Правительство разрешило продажу лекарств на АЗС - Ляшко26.12.25, 21:09 • 4884 просмотра

Доступные лекарства

"Программа "Доступные лекарства" охватила более 1,5 млн пациентов в 2026 году, с апреля добавляем 37 новых препаратов. Бюджет программы - 8,7 млрд грн", - указала Премьер.

Энергонезависимость больниц

"Скоординировали усилия для обеспечения энергетической автономности учреждений здравоохранения в рамках реализации Планов устойчивости регионов. Более 250 учреждений уже имеют солнечные панели, еще 300 оборудуем до конца года. Также готовим пилот с установкой аккумуляторов для всех больниц, прежде всего в прифронтовых регионах", - отметила Свириденко.

Юлия Шрамко

