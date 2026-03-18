Українцям виплатили 220 мільйонів на чекап 40+ та з наступного тижня продаватимуть ліки на АЗС

Уже 6400 українців пройшли чекап і ще 133 тисячі зареєструвалися на обстеження у межах "Скринінгу здоров'я 40+", а з наступного тижня на АЗ розпочнуть продаж ліків - уже є 15 ліцензій і ще 43 заявки, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, пише УНН.

Понад 6400 українців віком 40+ років уже пройшли скринінг. Ще понад 133 тисячі подали заявки через "Дію" та офлайн через ЦНАПи. Учасникам уже виплачено понад 220 млн грн - повідомила Свириденко за підсумками наради з міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком щодо основних програм.

Скринінг, за даними Прем'єра, доступний у понад 1700 закладах і включає перевірку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я.

Обговорювали з головою МОЗ, з її слів, не лише скринінг здоровʼя, але й доступні ліки, енергонезалежність лікарень.

Ліки на АЗС

"З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС. 15 ліцензій уже видано, ще 43 заявки в роботі", - повідомила Свириденко.

Контроль, за її словами, забезпечує Держлікслужба.

Доступні ліки

"Програма "Доступні ліки" охопила понад 1,5 млн пацієнтів у 2026 році, з квітня додаємо 37 нових препаратів. Бюджет програми - 8,7 млрд грн", - вказала Прем'єр.

Енергонезалежність лікарень

"Скоординували зусилля для забезпечення енергетичної автономності закладів охорони здоровʼя в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Понад 250 закладів уже мають сонячні панелі, ще 300 обладнаємо до кінця року. Також готуємо пілот із встановленням акумуляторів для всіх лікарень, насамперед у прифронтових регіонах", - зазначила Свириденко.