Українцям виплатили 220 мільйонів на чекап 40+ та з наступного тижня продаватимуть ліки на АЗС
Київ • УНН
Понад 6400 українців пройшли обстеження 40+, отримавши грошові виплати. З наступного тижня на заправках розпочнуть продаж безрецептурних препаратів.
Уже 6400 українців пройшли чекап і ще 133 тисячі зареєструвалися на обстеження у межах "Скринінгу здоров'я 40+", а з наступного тижня на АЗ розпочнуть продаж ліків - уже є 15 ліцензій і ще 43 заявки, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, пише УНН.
Понад 6400 українців віком 40+ років уже пройшли скринінг. Ще понад 133 тисячі подали заявки через "Дію" та офлайн через ЦНАПи. Учасникам уже виплачено понад 220 млн грн
Скринінг, за даними Прем'єра, доступний у понад 1700 закладах і включає перевірку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я.
Обговорювали з головою МОЗ, з її слів, не лише скринінг здоровʼя, але й доступні ліки, енергонезалежність лікарень.
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися01.01.26, 12:10 • 66207 переглядiв
Ліки на АЗС
"З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС. 15 ліцензій уже видано, ще 43 заявки в роботі", - повідомила Свириденко.
Контроль, за її словами, забезпечує Держлікслужба.
Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - Ляшко26.12.25, 21:09 • 4886 переглядiв
Доступні ліки
"Програма "Доступні ліки" охопила понад 1,5 млн пацієнтів у 2026 році, з квітня додаємо 37 нових препаратів. Бюджет програми - 8,7 млрд грн", - вказала Прем'єр.
Енергонезалежність лікарень
"Скоординували зусилля для забезпечення енергетичної автономності закладів охорони здоровʼя в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Понад 250 закладів уже мають сонячні панелі, ще 300 обладнаємо до кінця року. Також готуємо пілот із встановленням акумуляторів для всіх лікарень, насамперед у прифронтових регіонах", - зазначила Свириденко.