Правительство разрешило продажу лекарств на АЗС - Ляшко

Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удара
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"
Правительство разрешило продажу лекарств на АЗС - Ляшко

Киев • УНН

Кабмин разрешил продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Это решение направлено на повышение доступности лекарств, особенно в отдаленных и прифронтовых районах.

Правительство разрешило продажу лекарств на АЗС - Ляшко

Кабинет министров разрешил продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Детали

Разрешили продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Это о ситуациях, когда аптеки рядом нет: в селе, в прифронтовых общинах или поздно ночью за пределами больших городов. Речь идет только о безопасных безрецептурных лекарствах, которые люди применяют самостоятельно. В условиях войны это особенно важно, ведь сети АЗС часто остаются стабильно работающими даже во время перебоев с электроснабжением. Прописанные требования к торговле на АЗС позволяют гарантировать качество и безопасность лекарственных средств. Это поможет снизить цены и сделать лекарства доступнее

- написал Ляшко.

Дополнение

По его словам, правительство также приняло ряд решений, в частности аптеки в государственных и коммунальных больницах обязаны реализовывать только лекарственные средства с тремя самыми низкими ценами из Национального каталога среди препаратов с одинаковым составом и действием

Также к работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем квалификаций, определенных законодательством.

В сельской местности и в прифронтовых общинах отпуск лекарств в аптеках (без производства) могут осуществлять специалисты с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство" и сертификатом по профилю "Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)". Это позволяет аптекам эффективнее формировать команды, особенно в общинах с кадровым дефицитом, и в то же время обеспечивает надлежащее качество и безопасность фармацевтической помощи для пациентов

- сообщил Ляшко.

Кроме того, правительство урегулировало правила предоставления маркетинговых услуг в фармацевтической сфере.

"Речь идет о прозрачных инструментах продвижения препаратов в местах продажи: информирование, размещение материалов или участие в программах лояльности. Запуск Национального каталога цен делает невозможным использование маркетинга как инструмента скрытого повышения стоимости лекарств - задекларированные цены являются фиксированными, а продвижение становится механизмом информирования и повышения доступности для пациентов", - отметил министр.

Напомним

Кабмин утвердил механизм смешанного финансирования закупки инновационных лекарств, разрешив подключаться областным департаментам здравоохранения и больницам.

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье
Село
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Аптека
Электроэнергия
Виктор Ляшко