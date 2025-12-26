Правительство разрешило продажу лекарств на АЗС - Ляшко

Кабинет министров разрешил продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Разрешили продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Это о ситуациях, когда аптеки рядом нет: в селе, в прифронтовых общинах или поздно ночью за пределами больших городов. Речь идет только о безопасных безрецептурных лекарствах, которые люди применяют самостоятельно. В условиях войны это особенно важно, ведь сети АЗС часто остаются стабильно работающими даже во время перебоев с электроснабжением. Прописанные требования к торговле на АЗС позволяют гарантировать качество и безопасность лекарственных средств. Это поможет снизить цены и сделать лекарства доступнее

По его словам, правительство также приняло ряд решений, в частности аптеки в государственных и коммунальных больницах обязаны реализовывать только лекарственные средства с тремя самыми низкими ценами из Национального каталога среди препаратов с одинаковым составом и действием

Также к работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем квалификаций, определенных законодательством.

В сельской местности и в прифронтовых общинах отпуск лекарств в аптеках (без производства) могут осуществлять специалисты с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство" и сертификатом по профилю "Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)". Это позволяет аптекам эффективнее формировать команды, особенно в общинах с кадровым дефицитом, и в то же время обеспечивает надлежащее качество и безопасность фармацевтической помощи для пациентов