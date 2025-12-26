Правительство разрешило продажу лекарств на АЗС - Ляшко
Киев • УНН
Кабинет министров разрешил продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.
Детали
Разрешили продажу безрецептурных препаратов на автозаправочных станциях при условии получения соответствующей лицензии. Это о ситуациях, когда аптеки рядом нет: в селе, в прифронтовых общинах или поздно ночью за пределами больших городов. Речь идет только о безопасных безрецептурных лекарствах, которые люди применяют самостоятельно. В условиях войны это особенно важно, ведь сети АЗС часто остаются стабильно работающими даже во время перебоев с электроснабжением. Прописанные требования к торговле на АЗС позволяют гарантировать качество и безопасность лекарственных средств. Это поможет снизить цены и сделать лекарства доступнее
Дополнение
По его словам, правительство также приняло ряд решений, в частности аптеки в государственных и коммунальных больницах обязаны реализовывать только лекарственные средства с тремя самыми низкими ценами из Национального каталога среди препаратов с одинаковым составом и действием
Также к работе в аптеках и аптечных пунктах теперь могут привлекаться специалисты с более широким перечнем квалификаций, определенных законодательством.
В сельской местности и в прифронтовых общинах отпуск лекарств в аптеках (без производства) могут осуществлять специалисты с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство" и сертификатом по профилю "Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)". Это позволяет аптекам эффективнее формировать команды, особенно в общинах с кадровым дефицитом, и в то же время обеспечивает надлежащее качество и безопасность фармацевтической помощи для пациентов
Кроме того, правительство урегулировало правила предоставления маркетинговых услуг в фармацевтической сфере.
"Речь идет о прозрачных инструментах продвижения препаратов в местах продажи: информирование, размещение материалов или участие в программах лояльности. Запуск Национального каталога цен делает невозможным использование маркетинга как инструмента скрытого повышения стоимости лекарств - задекларированные цены являются фиксированными, а продвижение становится механизмом информирования и повышения доступности для пациентов", - отметил министр.
Напомним
Кабмин утвердил механизм смешанного финансирования закупки инновационных лекарств, разрешив подключаться областным департаментам здравоохранения и больницам.