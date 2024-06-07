"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  65074 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  62715 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  80971 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  78831 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  77886 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  66384 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  71901 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113842 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111428 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113720 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины

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Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок

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"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу

"Укрпочта" анонсировала новую "футбольную" марку под названием "Украина, вперед!". Таким образом Укрпочта решила поддержать национальную сборную по футболу, которая сыграет свой первый матч в Германии в финальном турнире Евро-2024.

Общество •   •  2115 просмотра
"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу

Коллаборант, который во время оккупации Купянска поступил в "мвд рф", получил 12 лет тюрьмы

Местный житель Купянска, который сотрудничал с российскими оккупантами, поступив на службу в "мвд рф" во время оккупации, получил 12-летний тюремный срок.

Война •   •  2371 просмотра
Коллаборант, который во время оккупации Купянска поступил в "мвд рф", получил 12 лет тюрьмы

Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины

Две женщины в возрасте 62 и 65 лет получили ранения, когда российский беспилотник попал в их автомобиль в одном из сел Харьковской области.

Война •   •  2643 просмотра
Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины

Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок

RegioJet оплатила все расходы на похороны и репатриацию тел двух украинок из Одесской области, погибших в результате столкновения поездов в Чехии.

Общество •   •  3064 просмотра
Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок

Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс

В Нидерландах ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса добилась значительного успеха на выборах в Европейский парламент, потенциально получив семь мест, согласно экзит-полам.

Новости Мира •   •  2851 просмотра
Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс

Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии

Правительство Украины поручает государственным органам сократить потребление электроэнергии, отказавшись от использования кондиционеров, наружного освещения и другого второстепенного энергоемкого оборудования, чтобы улучшить ситуацию в электросети.

Экономика •   •  3778 просмотра
Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

Бывшая народная депутат Ирина Сысоенко была задержана и внесла залог в размере 904 000 гривен после того, как ее заподозрили в организации масштабной схемы по массовому изготовлению и продаже фиктивных документов об инвалидности.

политика •   •  14176 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Из-за серого экспорта зерна и схем уклонения от уплаты налогов миллиарды гривен не поступают в государственный бюджет Украины, что серьезно сказывается на экономике и карманах граждан.

Экономика •   •  22600 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в области реабилитации украинских военнослужащих, при этом Турция расширила свою помощь, включив в нее пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации с участием различных учреждений.

Война •   •  5312 просмотра
Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны

Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф

Ллойд Остин заявил, что предоставленное украинской армии ограниченное разрешение наносить удары боеприпасами США по целям на российской территории будет «очень, очень полезным» для Украины.

Война •   •  6269 просмотра
Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф