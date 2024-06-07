Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
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"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу
"Укрпочта" анонсировала новую "футбольную" марку под названием "Украина, вперед!". Таким образом Укрпочта решила поддержать национальную сборную по футболу, которая сыграет свой первый матч в Германии в финальном турнире Евро-2024.
Коллаборант, который во время оккупации Купянска поступил в "мвд рф", получил 12 лет тюрьмы
Местный житель Купянска, который сотрудничал с российскими оккупантами, поступив на службу в "мвд рф" во время оккупации, получил 12-летний тюремный срок.
Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины
Две женщины в возрасте 62 и 65 лет получили ранения, когда российский беспилотник попал в их автомобиль в одном из сел Харьковской области.
Компания RegioJet, поезд которой попал в аварию в Чехии, взяла на себя все расходы по захоронению погибших украинок
RegioJet оплатила все расходы на похороны и репатриацию тел двух украинок из Одесской области, погибших в результате столкновения поездов в Чехии.
Выборы в ЕС: в Нидерландах добились успеха ультраправые и левоцентристский альянс
В Нидерландах ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса добилась значительного успеха на выборах в Европейский парламент, потенциально получив семь мест, согласно экзит-полам.
Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии
Правительство Украины поручает государственным органам сократить потребление электроэнергии, отказавшись от использования кондиционеров, наружного освещения и другого второстепенного энергоемкого оборудования, чтобы улучшить ситуацию в электросети.
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Бывшая народная депутат Ирина Сысоенко была задержана и внесла залог в размере 904 000 гривен после того, как ее заподозрили в организации масштабной схемы по массовому изготовлению и продаже фиктивных документов об инвалидности.
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Из-за серого экспорта зерна и схем уклонения от уплаты налогов миллиарды гривен не поступают в государственный бюджет Украины, что серьезно сказывается на экономике и карманах граждан.
Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны
Украина и Турция договорились о сотрудничестве в области реабилитации украинских военнослужащих, при этом Турция расширила свою помощь, включив в нее пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации с участием различных учреждений.
Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф
Ллойд Остин заявил, что предоставленное украинской армии ограниченное разрешение наносить удары боеприпасами США по целям на российской территории будет «очень, очень полезным» для Украины.