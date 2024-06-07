"Украина, вперед!": Укрпочта анонсировала новую марку в поддержку национальной сборной по футболу

На фоне того, что национальная сборная Украины по футболу вышла в финал Евро-2024, "Укрпочта" планирует выпустить новую марку "Украина, вперед!". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Укрпочты.

Детали

Национальная сборная ворвалась на Евро-2024! Для "сине-желтых" это будет четвертый старт в финальной стадии континентального первенства после соревнований в 2012, 2016 и 2020 годах... пусть этот выпуск вдохновляет нашу сборную на новые и новые победы, а для нас станет эйфорическим упоминанием о них - говорится в сообщении.

Марка появится в продаже с 13 июня - ее, как и все новинки, можно будет приобрести в отделениях и филателистических магазинах. Тираж составляет 560 тыс. почтовых марок. Стоимость маркового листа-120 грн.

Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

Напомним

В день памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или"корабль на 3" ю Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.