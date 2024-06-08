Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Сборная Украины по футболу объявила окончательную заявку игроков, которые выступят на чемпионате Европы-2024. Список игроков опубликован на официальном сайте EFA, передает УНН.

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В мае Украина объявила предварительную заявку на Евро-2024, в которую вошло именно 26 футболистов. Эта же заявка могла стать окончательной-в условиях отсутствия изменений от тренерского штаба сборной.

Подать заявку на чемпионат Европы-2024 сборная Украины должна была до 7 июня включительно. В последний разрешенный день тренерский штаб украинской сборной объявил окончательную заявку на турнир.

Заявка сборной Украины на Евро-2024: список игроков

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Максим Таловеров, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапоренко, Владимир Бражко, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

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