Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу победила в Молдову в последней товарищеской встрече перед чемпионатом Европы - 2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Украинской ассоциации по футболу.

Детали

Финальный свисток арбитра фиксирует разгромную победу сборной Украины над командой Молдовы! Наши ребята забили 4 мяча в Кишиневе и с хорошим настроением отправляются на Евро-2024! - говорится в текстовой трансляции матча от УАФ.

Напомним

Сборная Украины по футболу объявила окончательную заявку игроков, которые выступят на чемпионате Европы-2024.