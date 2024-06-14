Сборная Украины по футболу уже тренируется накануне матча с Румынией, который начнет ее путь в Евро-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциируют футбола.

Детали

В УАФ показали, как украинские футболисты готовятся к первому матчу в рамках Евро-2024.

Подготовка к первому матчу на Евро-2024 с Румынией - говорится в подписи к видео.

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Дополнение

Как известно, в понедельник, 17 июня, матчем против Румынии сборная Украины по футболу начинает свой путь на Евро-2024.

Стартовая игра Украины состоится в Мюнхене. Начало запланировано на 16:00.

Напомним,

Сборная Украины по футболу разгромила Молдову со счетом 4:0 в своем последнем товарищеском матче перед Евро-2024.