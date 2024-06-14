Киев • УНН
Национальная сборная Украины по футболу тренируется накануне матча Евро-2024 против Румынии.
Сборная Украины по футболу уже тренируется накануне матча с Румынией, который начнет ее путь в Евро-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциируют футбола.
Детали
В УАФ показали, как украинские футболисты готовятся к первому матчу в рамках Евро-2024.
Подготовка к первому матчу на Евро-2024 с Румынией
Укрпочта представила марку по случаю выхода национальной сборной на Евро-202413 июня 2024, 15:21 • 16346 просмотров
Дополнение
Как известно, в понедельник, 17 июня, матчем против Румынии сборная Украины по футболу начинает свой путь на Евро-2024.
Стартовая игра Украины состоится в Мюнхене. Начало запланировано на 16:00.
Напомним,
Сборная Украины по футболу разгромила Молдову со счетом 4:0 в своем последнем товарищеском матче перед Евро-2024.