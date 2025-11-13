Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
Київ • УНН
Збірна України з футболу зазнала поразки від команди Франції з рахунком 4:0 у передостанньому турі відбору до Чемпіонату Світу-2026. Тепер Україні потрібно перемагати Ісландію, щоб продовжити боротьбу за путівку до ЧС-2026 у матчах плей-оф.
Деталі
Перший тайм матчу на паризькому "Парк де Пренс" пройшов за повного домінування господарів, утім, підопічні Сергія Реброва стійко тримали оборону - 0:0.
Після перерви команда Дідьє Дешама заграли ще більш агресивно, і на 55-й хвилині ця перевага матеріалізувалась у забитй м'яч: пенальті реалізував Мбаппе - 1:0.
На 76-й хвилині гри французи подвоїли перевагу: помилками в обороні "синьо-жовтіх" скористався Олісе.
Ще за 7 хвилин Мбаппе оформив дубль - 3:0. А на 88-й хвилині Екітіке встановив остаточний рахунок - 4:0 на користь збірної Франції, яка достроково оформила вихід в основну частину Мундіалю.
Таким чином, у заключному турі в номінально домашньому матчі, який відбудетбься 16 листопада у Варшаві, Україна повинна перемагати збірну Ісландії, аби продовжити боротьбу за путівку до ЧС-2026 у матчах плей-оф.
Нагадаємо
Напередодні матчу букмекери віддавали впевнену перевагу збірній Франції, на перемогу якої можна було поставити з коефіцієнтом 1,2. На перемогу України давали коефіцієнт - 13,8, а на нічию - 7,4.
