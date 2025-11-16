$42.060.00
Ексклюзив
08:19 • 12238 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
07:00 • 17610 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10642 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 23901 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 40146 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 42582 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 40308 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52240 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44794 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38485 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Графіки відключень електроенергії
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії

Київ • УНН

 • 17623 перегляди

16 листопада збірна України проведе заключний матч кваліфікації ЧС-2026 у Польщі проти Ісландії о 19:00. Для проходу далі Україні потрібна перемога, тоді як Ісландію влаштує нічия.

Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний матч у груповій стадії кваліфікації Чемпіонату світу-2026, за результатами якого стане відомо, чи зможе потрапити Україна на мундіаль. Національна команда о 19:00 у Польщі зустрінеться із Ісландією. Наша збірна, щоб проходити далі, повинна перемагати, тоді як ісландців влаштовує нічия, пише УНН. 

Деталі

Сьогодні, 16 листопада, збірна України проведе заключний матч у груповій стадії кваліфікації Чемпіонату світу-2026. Наша збірна у Варшаві на стадіоні "Війська Польського" зустрінеться із збірною Ісландії. 

Напередодні стало відомо, що півзахисник національної збірної України Георгій Судаков не зіграє в матчі проти Ісландії. Футболіст отримав ушкодження і вже залишив розташування команди. 

Георгій Судаков пропустить принциповий матч збірної України проти Ісландії14.11.25, 15:37 • 1994 перегляди

Раніше Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026. 

Однак, збірну через травми раніше залишили Арсеній Батагов, Володимир Бражко та Артем Довбик. 

Відбір до ЧС-2026: Ребров оголосив склад збірної України - дебютні виклики Волинця та Батагова, повернення Караваєва04.11.25, 15:51 • 2539 переглядiв

Поєдинок у Польщі, який розпочнеться о 19:00, можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах. 

Букмекери віддають перевагу Україні, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 1,7. На перемогу Ісландії - 5,2.

Перший поєдинок між командами завершився перемогою України з рахунком - 5:3, проте, після того, як Україна поступилася Франції, стан справ для України дещо погіршився у групі. 

Франція вже отримала путівку на Чемпіонат світу, а Україна та Ісландія мають однакову кількість очок (7), однак саме ісландці займають друге місце, яке дає можливість пробитися у стикові матчі, через різницю забитих та пропущених голів. 

Щоб вийти в стикові матчі, Україна зобов’язана перемагати у цьому поєдинку, водночас Ісландію влаштує і нічия. 

Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-202613.11.25, 23:46 • 99048 переглядiв

Павло Башинський

