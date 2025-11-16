Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
Київ • УНН
У неділю, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний матч у груповій стадії кваліфікації Чемпіонату світу-2026, за результатами якого стане відомо, чи зможе потрапити Україна на мундіаль. Національна команда о 19:00 у Польщі зустрінеться із Ісландією. Наша збірна, щоб проходити далі, повинна перемагати, тоді як ісландців влаштовує нічия, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, 16 листопада, збірна України проведе заключний матч у груповій стадії кваліфікації Чемпіонату світу-2026. Наша збірна у Варшаві на стадіоні "Війська Польського" зустрінеться із збірною Ісландії.
Напередодні стало відомо, що півзахисник національної збірної України Георгій Судаков не зіграє в матчі проти Ісландії. Футболіст отримав ушкодження і вже залишив розташування команди.
Раніше Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026.
Однак, збірну через травми раніше залишили Арсеній Батагов, Володимир Бражко та Артем Довбик.
Поєдинок у Польщі, який розпочнеться о 19:00, можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Букмекери віддають перевагу Україні, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 1,7. На перемогу Ісландії - 5,2.
Перший поєдинок між командами завершився перемогою України з рахунком - 5:3, проте, після того, як Україна поступилася Франції, стан справ для України дещо погіршився у групі.
Франція вже отримала путівку на Чемпіонат світу, а Україна та Ісландія мають однакову кількість очок (7), однак саме ісландці займають друге місце, яке дає можливість пробитися у стикові матчі, через різницю забитих та пропущених голів.
Щоб вийти в стикові матчі, Україна зобов’язана перемагати у цьому поєдинку, водночас Ісландію влаштує і нічия.
